Компанія з виробництва обладнання для гоночних симуляторів Fanatec може припинити існування

Як повідомляє Motor1, Endor AG має забагато боргів — 70 мільйонів євро банківського боргу та 95 мільйонів євро загальних зобов’язань. Річний обсяг продажів компанії становить 100 мільйонів євро, тому керівництво Endor AG прийняло рішення подати заявку про банкрутство.

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Повідомляється, що головний інвестор Endor AG, фірма Corsair намагалася придбати компанію, проте переговори провалилася через «нереалістичні вимоги». Тоді Corsair вирішила, що не може завершити свій план придбання Endor, оскільки «триваючі збої унеможливили реорганізацію”

«У рамках провадження у справі про банкрутство ми продовжимо реструктуризацію та повним ходом працюватимемо над реорганізацією компанії. Ми впевнені, що вийдемо сильнішими з цієї ситуації та повернемося до стабільного та прибуткового шляху зростання», – сказав генеральний директор Endor AG Андрес Рафф.

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Компанія також заявила, що рід час розгляду справи, послуги гарантійного ремонту та оновлення програмного забезпечення й драйверів усіх пристроїв Fanatec будуть триватимуть й надалі.