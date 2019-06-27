АвтоКрАЗ готується до введення норм Євро-6 на території України з 1 січня 2020 року

Закон України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" передбачає введення стандарту Євро-6 на території України з 1 січня 2020 року. Хоча на сьогоднішній час ще ведуться дискусії щодо терміну запровадження нового стандарту, ПрАТ "АвтоКрАЗ" уже сьогодні впевнено долає всі етапи сертифікації, розуміючи важливість дотримання вимог екологічної безпеки.

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"КрАЗ" - єдиний в Україні виробник великовантажної автотехніки, доводить, що його продукція безпечна, і відповідає вимогам нового екологічного стандарту. Основне завдання підприємства на сьогодні – повністю пройти процедуру підтвердження відповідності стандарту автомобілів з капотним та безкапотним компонуванням.

Наразі триває процес з проведення комплексу сертифікаційних випробувань традиційних серійних автомобілів капотної компоновки. Тож, в першу чергу, для сертифікації модельного ряду такого типу повнопривідних автомобілів, виготовлено два зразки: тривісний повнопривідний КрАЗ-6322-06 та двовісний повнопривідний КрАЗ-5233ВЕ-600.

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Попередньо підприємство отримало два типи дизельних двигунів виробництва провідної китайської моторобудівної компанії "Weichai Power" WP10 (Євро 6) потужністю 375 к.с. та WP7 (Євро 6) потужністю 300 к.с. Моделі цих двигунів вже сертифіковані виробником двигунів відповідно до вимог Євро-6, тож завдання для ПрАТ "АвтоКрАЗ" – провести роботи з підтвердження відповідності сертифікаційним вимогам автомобілів в цілому та отримати в Органі з сертифікації дорожніх транспортних засобів Сертифікати типів на транспортні засоби марки #КрАЗ.

Сертифікаційні випробування проводяться на базах відповідно акредитованих технічних служб та випробувальних центрів таких як Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (м.Київ), ВЦ "ЗАЗ" (м. Запоріжжя), ВЦ "АвтоКрАЗ" (м.Кременчук), Технічна служба "JAFI-AUTOKUT Engineering Ltd." (м.Будапешт, Угорщина).

У планах – завершення сертифікації серійних капотних автомобілів КрАЗ і перехід до сертифікації тривісних та двовісних безкапотних транспортних засобів марки КрАЗ, компоновки типу КНД - кабіна над двигуном.

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