АвтоКрАЗ готовится к введению норм Евро-6 на территории Украины с 1 января 2020 года

Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" предусматривает введение стандарта Евро-6 на территории Украины с 1 января 2020 года. Хотя на сегодняшний момент еще ведутся дискуссии относительно срока введения нового стандарта, ЧАО "АвтоКрАЗ" уже сегодня уверенно преодолевает все этапы сертификации, понимая важность соблюдения требований экологической безопасности.

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"КрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузной автотехники, доказывает, что его продукция безопасна и соответствует требованиям нового экологического стандарта. Основная задача предприятия на сегодня – полностью пройти процедуру подтверждения соответствия стандарту автомобилей с капотной и бескапотной компоновкой.

Сейчас идет процесс по проведению комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей с капотной компоновки. Поэтому, в первую очередь, для сертификации модельного ряда такого типа полноприводных автомобилей, изготовлено два образца: трехосный полноприводный КрАЗ-6322-06 и двухосный полноприводный КрАЗ-5233ВЕ-600.

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Предварительно предприятие получило два типа дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании "Weichai Power" WP10 (Евро 6) мощностью 375 л.с. и WP7 (Евро 6) мощностью 300 л.с. Модели этих двигателей уже сертифицированы производителем двигателей в соответствии с требованиями Евро-6, поэтому задача для ЧАО "АвтоКрАЗ" – провести работы по подтверждению соответствия сертификационным требованиям автомобилей в целом и получить в Органе по сертификации дорожных транспортных средств Сертификаты типов на транспортные средства марки #КрАЗ.

Сертификационные испытания проводятся на базах в соответствии с аккредитованными техническими службами и испытательными центрами таких как Государственное предприятие "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" (Киев), ВЦ "ЗАЗ" (г.. Запорожье), ВЦ "АвтоКрАЗ" (Кременчуг ), Техническая служба "JAFI-AUTOKUT Engineering Ltd." (Г.Будапешт, Венгрия).

В планах – завершение сертификации серийных капотных автомобилей КрАЗ и переход к сертификации трехосных и двухосных бескапотных транспортных средств марки КрАЗ, компоновки типа КНД – кабина над двигателем.

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