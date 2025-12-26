Китайські автомобілі стають дедалі більше схожі між собою

Як пише CarNewsChina, окремої уваги заслуговує програмна частина. У 2025 році система Huawei Qiankun ADS — вдосконалений комплекс допомоги водієві — фактично стала галузевим стандартом. Її інтегрують не лише китайські стартапи, а й моделі спільних підприємств, зокрема Audi A5L та Q5L, що ще більше стирає відмінності між брендами.

Критика зсередини індустрії

Чень Чжен, віцепрезидент і глобальний керівник дизайну Geely, публічно розкритикував галузь за сліпе слідування трендам. За його словами, популярні дизайнерські рішення часто копіюють без розбору, через що споживачам стає дедалі складніше відрізнити один бренд від іншого лише за зовнішнім виглядом.

Подібну думку висловив і Лу Фан, голова правління бренду Voyah. Він зазначив, що зовні така ситуація виглядає як жорстка конкуренція, але насправді вона демонструє дефіцит справжніх інновацій. Іронічно, що материнська компанія Voyah — Dongfeng — сама опинилася в центрі скандалів, пов’язаних із плагіатом. Після анонсу Dongfeng Forthing Xinghai S7 дизайн-директор IM Motors відкрито поставив під сумнів оригінальність моделі, порівнявши її з IM L7.

Чому копіювання стало нормою

Причини такої ситуації частково лежать на поверхні. Розробка нового автомобіля — це надзвичайно дорогий і складний процес, що включає керування ланцюгами постачання тисяч компонентів і суворе дотримання вимог безпеки. У результаті багато виробників NEV використовують майже ідентичні списки комплектуючих. Експерти галузі зазначають, що чимало сучасних авто виглядають технологічно насиченими, але по суті є “однаковими автомобілями в різних кузовах”, побудованими на тій самій базовій архітектурі.

Псевдоінновації замість реального прориву

Лу Фан вважає, що багато компаній орієнтуються на короткостроковий прибуток, віддаючи перевагу копіюванню замість інновацій, заснованих на реальних потребах користувачів. Така стратегія веде до низькорівневої конкуренції, де автомобілі змагаються переважно ціною та кількістю функцій. У підсумку ринок переповнюється “псевдоінноваціями”, які не створюють нової цінності для споживачів.

Проблеми з авторським правом

Ситуацію погіршує і слабкий захист інтелектуальної власності. За даними китайського видання Sohu, довести порушення авторських прав у сфері автомобільного дизайну надзвичайно складно. Оцінка схожості часто є суб’єктивною, а більшість судових справ завершуються мировими угодами або взагалі закриваються. Це лише заохочує деяких автовиробників діяти ще сміливіше, не боячись наслідків.