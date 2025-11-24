Китайський автовиробник GAC починає випуск електромобілів у Австрії

Китайська держкомпанія GAC Group зробила те, що ще кілька років тому здавалося малоймовірним: почала серійний випуск електромобілів безпосередньо в Європейському Союзі. І зробила це не де-небудь, а на легендарному австрійському заводі Magna в Граці — тому самому, де збирають Mercedes G-Class та раніше складали Jaguar I-Pace і Fisker Ocean, повідомляє InsideEVs.

Чому GAC зайшов на європейське виробництво?

Все просто: ЄС ввів високі мита на електромобілі китайського виробництва, і компанії почали шукати обхідні шляхи. Першою була Xpeng, яка у 2025 році почала виробництво в Magna, а тепер її приклад повторює GAC.

Для Magna це — ідеальна ситуація. Після того як виробництво Jaguar I-Pace та Fisker Ocean зупинили, завод у Граці потребував нових проєктів, аби не стояти без роботи.

Перша модель GAC, зібрана в ЄС

На конвеєр стала модель GAC Aion V — п’ятидверний електричний кросовер, що вже встиг отримати п’ять зірок від Euro NCAP. Причому деякі відомі європейські бренди цього результату не досягли.

У технічному плані машина не революційна, але пропонує збалансований пакет:

передній електропривід із потужністю 201 к.с.;

батарея LFP на 75,2 кВт·год;

запас ходу 316 миль за WLTP (≈ 508 км), що відповідає ~271 милі у перерахунку на цикл EPA;

заряджання: до 180 кВт DC та 11 кВт AC.

GAC Aion V

Там, де багато інших економлять, GAC Aion V пропонує щедру комплектацію:

панорамний дах,

підігрів та вентиляція передніх сидінь,

підігрів задніх сидінь,

підігрів керма,

6-позиційне електрорегулювання крісла водія,

двозонний клімат із тепловим насосом,

автоматичне дальнє світло,

Apple CarPlay,

два екрани в салоні.

І все це за $41 500 (€35 990) у Німеччині — з ПДВ.

Для порівняння: Tesla Model Y Standard коштує €39 990 і має менше оснащення. Так, Model Y більша та теж виробляється у ЄС (на Gigafactory Berlin), але цінова різниця між ними лишається.

Китайські бренди в Європі: хто ще?

GAC — не перший і точно не останній китайський виробник, який заходить у Європу через локальне виробництво:

Xpeng уже збирає дві моделі на Magna; Leapmotor (разом зі Stellantis) готують виробництво кросовера в Іспанії; BYD запускає власний завод в Угорщині до кінця 2025 року.

Європейський ринок стає полем для нової хвилі конкуренції — китайські бренди встановлюють низьку планку цін і високий рівень оснащення, до яких західним виробникам доведеться адаптуватися.