В яких країнах Європи купують найбільше і найменше електромобілів

2025 рік лише підтвердив: Європа залишається лідером електротрансформації (якщо не враховувати Китай, звичайно), але швидкість дуже відрізняється залежно від країни. У середньому кожна четверта нова машина на континенті — електрична. А от у Норвегії таких машин майже 97%. Для порівняння: у Болгарії — менше 10%. Це випливає з нових даних ACEA, на які звернули увагу аналітики Tradingpedia.

Попит на батарейні електромобілі зріс, але вже не так стрімко, як у попередні роки. Причини передбачувані зменшення субсидій, нерівномірний розвиток зарядної інфраструктури та загальне подорожчання нових авто.

На цьому фоні виросли продажі plug-in гібридів. PHEV у 2025-му додали 32%, а класичні гібриди HEV стали найбільш популярною силовою установкою Європи — майже 35% ринку.

Норвегія — абсолютний чемпіон, а Північна Європа диктує темп

Скандинавські країни з року в рік демонструють, що тотальна електрифікація — не теорія, а реальний сценарій. У Норвегії майже весь ринок уже електричний. Данія, Швеція та Фінляндія теж не пасуть задніх: електрокари там уже більшість серед нових машин. У цих країнах діє проста формула: висока купівельна спроможність, якісні стимули та щільна мережа зарядок.

Європейський «північний клуб» показує, яким може бути континент через 5–7 років.

Польща, Чехія та Балтія різко прискорюються

Найбільший сюрприз цього року — зростання EV у країнах, які ще недавно мали одні з найнижчих показників.

Польща подвоїла реєстрації BEV. Plug-in гібриди там також різко злетіли вгору. Схожа картина в Чехії: електромобілі вийшли на стабільну траєкторію зростання, а PHEV — найдинамічніший сегмент.

Литва, Латвія та Ісландія показали стрімкі відсоткові прориви — від 30% до понад 100% приросту. Цей ефект добре знайомий Україні: низька стартова база дає вражаюче зростання, коли стимулюючі програми нарешті запрацюють.



Німеччина залишається найбільшим ринком Європи. У 2025 році там продали понад 380 тисяч електромобілів і 217 тисяч plug-in гібридів. BEV додали понад 38%, але частка електрокарів у загальному ринку… майже не змінилася. Після скасування субсидій ринок почав перебудовуватися, і PHEV випередили очікування — їх купують усе активніше.

Франція переживає зворотний ефект. Нові правила «екобонусів» виключили з програм багато імпортних моделей — і ринок упав. Продажі PHEV скоротилися майже на третину, а загальна частка електромобілів пішла вниз.

Італійці та іспанці повільні, але тепер — на підйомі

Італія та Іспанія довго залишалися аутсайдерами. Але 2025-й став переламним моментом. В Іспанії продажі BEV майже подвоїлись, а PHEV зросли ще швидше. В Італії — аналогічна тенденція: гібриди всіх типів користуються попитом, а BEV теж нарешті набирають масу.

Тут електрифікація рухається за знайомим сценарієм: спочатку гібриди, потім PHEV, і лише після цього — масове прийняття BEV.

Де EV поки що буксують?

У Болгарії, Словаччині, Хорватії, частково Угорщині та Греції електромобілі поки не перевищують 10% ринку.

Причини класичні:

низькі доходи,

дороге кредитування,

нешвидке розгортання зарядних станцій,

несистемні стимули.

Ці ринки йдуть шляхом «гібридного» переходу — спершу HEV, потім часткове зміщення до PHEV, а вже тоді — BEV.

Китайські бренди тиснуть ціною, а Tesla втрачає ринок

Головний парадокс 2025 року: Tesla, яка уособлювала електрореволюцію, опинилась лише на 18-му місці в Європі. Лідерство перехопили класичні автовиробники. Volkswagen Group зберігає перше місце з понад 2,65 млн електромобілів у Європі — це приголомшливий масштаб, підсилений Audi та Škoda. Stellantis стабільно тримається другим, роблячи ставку на масовий сегмент.

BMW у грошовій виручці відчутно випереджає багатьох конкурентів, хоча продає менше авто — преміальний сегмент залишається «золотою жилою». Renault, Peugeot та Citroën разом показують, що французи все ще здатні конкурувати з китайськими виробниками за масовий ринок.

Tesla ж має лише 173 тисячі реєстрацій — менше, ніж у Nissan, Hyundai чи Toyota.

Європейський EV-ринок змінюється: хто виграє від цієї трансформації

2025-й підтвердив головну тенденцію: ринок стає зрілішим. Вибухового зростання меншає, а центр тяжіння зміщується у країни, які раніше відставали.

Основний висновок простий: якщо держава дає прогнозовану політику, а виробники — доступні моделі та зарядки, перехід на електромобілі відбувається швидко. Там, де цього немає, домінують гібриди.

Це добре видно й на прикладі України, де ринок уже стрімко росте, а вплив фіскальної політики помітний одразу.