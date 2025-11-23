В каких странах Европы покупают больше всего и меньше всего электромобилей

2025 год только подтвердил: Европа остается лидером электротрансформации (если не учитывать Китай, конечно), но скорость очень отличается в зависимости от страны. В среднем каждая четвертая новая машина на континенте - электрическая. А вот в Норвегии таких машин почти 97%. Для сравнения: в Болгарии - менее 10%. Это следует из новых данных ACEA, на которые обратили внимание аналитики Tradingpedia.

Спрос на батарейные электромобили вырос, но уже не так стремительно, как в предыдущие годы. Причины предсказуемы уменьшение субсидий, неравномерное развитие зарядной инфраструктуры и общее подорожание новых авто.

На этом фоне выросли продажи plug-in гибридов. PHEV в 2025-м добавили 32%, а классические гибриды HEV стали наиболее популярной силовой установкой Европы - почти 35% рынка.

Норвегия - абсолютный чемпион, а Северная Европа диктует темп

Скандинавские страны из года в год демонстрируют, что тотальная электрификация - не теория, а реальный сценарий. В Норвегии почти весь рынок уже электрический. Дания, Швеция и Финляндия тоже не отстают: электрокары там уже большинство среди новых машин. В этих странах действует простая формула: высокая покупательная способность, качественные стимулы и плотная сеть зарядок.

Европейский "северный клуб" показывает, каким может быть континент через 5–7 лет.

Польша, Чехия и Балтия резко ускоряются

Самый большой сюрприз этого года - рост EV в странах, которые еще недавно имели одни из самых низких показателей.

Польша удвоила регистрации BEV. Plug-in гибриды там также резко взлетели вверх. Похожая картина в Чехии: электромобили вышли на стабильную траекторию роста, а PHEV - самый динамичный сегмент.

Литва, Латвия и Исландия показали стремительные процентные прорывы - от 30% до более 100% прироста. Этот эффект хорошо знаком Украине: низкая стартовая база дает впечатляющий рост, когда стимулирующие программы наконец заработают.



Германия остается крупнейшим рынком Европы. В 2025 году там продали более 380 тысяч электромобилей и 217 тысяч plug-in гибридов. BEV прибавили более 38%, но доля электрокаров в общем рынке... почти не изменилась. После отмены субсидий рынок начал перестраиваться, и PHEV опередили ожидания - их покупают все активнее.

Франция переживает обратный эффект. Новые правила "экобонусов" исключили из программ многие импортные модели - и рынок упал. Продажи PHEV сократились почти на треть, а общая доля электромобилей пошла вниз.

Итальянцы и испанцы медленные, но теперь - на подъеме

Италия и Испания долго оставались аутсайдерами. Но 2025-й стал переломным моментом. В Испании продажи BEV почти удвоились, а PHEV выросли еще быстрее. В Италии - аналогичная тенденция: гибриды всех типов пользуются спросом, а BEV тоже наконец набирают массу.

Здесь электрификация движется по знакомому сценарию: сначала гибриды, потом PHEV, и только после этого - массовое принятие BEV.

Где EV пока буксуют?

В Болгарии, Словакии, Хорватии, частично Венгрии и Греции электромобили пока не превышают 10% рынка.

Причины классические:

низкие доходы,

дорогое кредитование,

небыстрое развертывание зарядных станций,

несистемные стимулы.

Эти рынки идут по пути "гибридного" перехода - сначала HEV, потом частичное смещение к PHEV, а уже тогда - BEV.

Китайские бренды давят ценой, а Tesla теряет рынок

Главный парадокс 2025 года: Tesla, которая олицетворяла электрореволюцию, оказалась лишь на 18-м месте в Европе. Лидерство перехватили классические автопроизводители. Volkswagen Group сохраняет первое место с более 2,65 млн электромобилей в Европе - это потрясающий масштаб, усиленный Audi и Škoda. Stellantis стабильно держится вторым, делая ставку на массовый сегмент.

BMW в денежной выручке ощутимо опережает многих конкурентов, хотя продает меньше авто - премиальный сегмент остается "золотой жилой". Renault, Peugeot и Citroën вместе показывают, что французы все еще способны конкурировать с китайскими производителями за массовый рынок.

Tesla же имеет лишь 173 тысячи регистраций - меньше, чем у Nissan, Hyundai или Toyota.

Европейский EV-рынок меняется: кто выиграет от этой трансформации

2025-й подтвердил главную тенденцию: рынок становится более зрелым. Взрывного роста меньше, а центр притяжения смещается в страны, которые ранее отставали.

Основной вывод прост: если государство дает прогнозируемую политику, а производители - доступные модели и зарядки, переход на электромобили происходит быстро. Там, где этого нет, доминируют гибриды.

Это хорошо видно и на примере Украины, где рынок уже стремительно растет, а влияние фискальной политики заметно сразу.