Щоправда ця "п'ятірка" має під капотом турбований двигун від Toyota – легендарний 2JZ-GTE.

Правду кажучи, від “Жигулів” у цьому автомобілі лишились хіба що назва та фари, по суті ж це Toyota Supra. Хоча й назву його змінили на “Жигацарь”.

На російському сайті оголошень з’явився ВАЗ (Lada) 2105 1999 року випуску з цінником у 10 мільйонів рублів, що дорівнює приблизно 160 тисячам доларів. За таку суму можна купити, наприклад, Mercedes-Benz Maybach S 450 2017 року випуску. “Жигацарь” належить гонщику Федіру Воробйову і неодноразово приймав участь у дріфт-чемпіонаті серії RDS.

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“Лада” повністю переобладнана, центром модифікації став турбований шестициліндровий двигун Toyota 2JZ-GTE, форсований до 600+ кінських сил, котрий “свапнули” разом з тойотівською коробкою передач R154. В бойовий болід інтегровано каркас безпеки та масу інших доробок, необхідних для професійних змагань.

Фото: Lada “Жигацарь” 2105 / youla.ru

Причини, з яких гонщик вирішив позбутися “бойового товариша” невідомі, та скоріш за все вазівська машина просто досягла межі своїх можливостей і щоб поліпшити свої показники на треку Воробйову потрібен новий.

Ознайомитись з повним списком модифікацій дріфт-кара Федора Воробйова можна за цим посиланням. А на відео нижче можна побачити бойовий “Жигуль” у дії.

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