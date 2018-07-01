Компанія з Сант'Агата-Болоньєзе цього року відмічає ювілей історичних моделей Islero та Espada і з цієї нагоди відреставрувала цю солодку музейну парочку.

Спортивне купе Lamborghini Islero випускалось з 1968 по 1970 рік, усього було створено 225 машин. Espada того ж періоду вийшла тиражем у 226 екземплярів. Компанія Lamborghini вирішила відзначити ювілей цих двох моделей і зайвий раз нагадати про себе.

Islero – передньомоторне купе з 4-літровим V12 потужністю у 315 к.с. та максималкою під 250 км/год. Випускався також Islero S з модифікованим двигуном на 345 сил – таких машин було збудовано усього 70.

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Lamborghini Espada, хоч і випускалась значно довше – аж 10 років, розійшлась по світу тиражем у 226 машин. Окрім того, що ця Lambo була першою чотиримісною моделлю марки, вона ще й мала автоматичну трансмісію – для Ламборгіні це теж було вперше.

Модель оснащувалась тим же 4-літровим V12 з певними модифікаціями, потужність котрого складала в залежності від версії 320 або 345 к.с.

Обидві відреставровані машини займуть місце у музеї Lamborghini.

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