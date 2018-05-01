Спеціальна експозиція музею Ламборгіні в Сант-Агата Болоньєзе присвячена автомобілям, котрі знімались у кіно.

Протягом 47 років різні моделі Lamborghini ставали зірками великого екрану. Тепер усі вони зібрані разом на спеціальній експозиції музею у Сант-Агата Болоньезе.

Виставка відкрита щодня з 9:30 до 19:00 до 31 жовтня. Тут можна побачити назнаменитіших “гарцюючих биків”.

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Однією з найвідоміших кіно-моделей марки є Miura. Цей суперкар став зіркою фільму “Італійська робота” 1969 року. Не менш легендарний Countach знімався у фільмі 1981 року “Cannonball Run”. Той, хто бачив фільм “Рокі 4” 1985 року з Сільвестром Сталоне, згадає рідкісну модель Jalpa.

Фото: Спеціальна експозиція музею Lamborghini / carscoops.com

Новітню кіно-історію марки відкриває перший джип у історії марки – LM002. Він з’явився задовго до Urus і у 2009 році став одним з героїв четвертої частини “Форсажу”. У 2012 році у фільмі “Темний лицар повстає” Брюс Уейн керував Aventador, а за чотири роки до того у першому “Темному лицарі” Бетмен уподобав собі Murcielago. Huracan став частиною марвеловської кіноісторії “Доктор Стрендж”, що вийшов на екрани у 2016 році.

Експозиція також включає інші моделі Lamborghini, що з’являлись на срібному екрані: Gallardo Super Trofeo (“Італійська гонка”, 2016) та 350 GT (“Бар Спорт”, 2011). А ще прямо у музеї можна подивитись два фільми, героями яких є нові моделі марки – Sesto Elemento та Centenario. Знаєте, що це за фільми?

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