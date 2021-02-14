Навіть бувалого автомобіліста може вразити картина, коли вона до останнього сантиметра вкрита товстим шаром суцільної криги. Чи варто лякатися?
Крига на поверхні автомобіля – не така вже велика проблема, але кілька сумнівних нюансів таки є. Так, певну шкоду для машини виключати не можна, але коли ви бачите свою ластівку у крижаному панцирі, ця неприємність вже сталася і сумувати немає сенсу.
Для відкриття дверей не треба здирати кригу по її периметру – вона зруйнується сама з меншою ймовірністю пошкоджень фарби
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Водієві важливо знати, що певними діями він може реально нашкодити машині.
- Не намагайтеся здирати лід з пофарбованих частин кузова – майже обов’язково ви залишите на машині подряпини.
- Фари та ліхтарі сучасних автомобілів також доволі легко подряпати. Полегшити видалення льоду з фар допоможе їх увімкнення.
- Лобове скло та передні бокові вікна треба очистити від льоду обов’язково. Але не варто робити це дряпанням та обстукуванням – скло можна подряпати або прикрасити тріщинами. Прибрати лід буде легше, якщо добре прогріти скло, спрямувавши на нього потік гарячого повітря штатного опалювача.
- Якщо волога замерзла десь всередині ручок дверей, не намагайтеся подолати опір силоміць, оскільки дуже часто першими здаються пластикові деталі, а не крига. Використайте рідину-розморожувач або спробуйте відчинити інші двері.
Лід на поверхні ручок не становить великої небезпеки, але якщо ручку заклинило зсередини, її можна випадково зламати
- Навіть якщо замок відкрився, двері можуть не відчинятися через те, що примерз гумовий ущільнювач. У деяких автомобілів спроба відкрити такі двері призводить до поламки ручки через надмірне зусилля. Тому перш ніж випробовувати ручку на міцність, спробуйте відкрити інші двері – можливо, вони примерзли не так міцно.
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- Не вмикайте склоочисники перш, ніж на 100% переконаєтеся, що вони вільні та відразу зможуть рухатися. Небезпека у тому, що не всі автомобілі сьогодні мають автоматичний вимикач щіток на такий випадок – тобто є небезпека нашкодити моторчику приводу.
Перед початком руху склоочисники треба звільнити від криги. Це корисно для них самих, та й водієві може знадобитись
Рекомендація Авто24
Майже універсальна зимова порада: напередодні зими натріть кузов захисним поліролем. Мається на увазі так званий твердий віск, який іноді називають карнауба, і не плутайте його з тим рідким воском, яким обдають машину на автомийці, щоб не витирати її довго і нудно серветками. Перш за все, захисний віск закриє мікротріщини на фарбі і лаку, вода не проникатиме у них, і потім, перетворюючись на кригу на морозі, не руйнуватиме покриття. А по-друге, завдяки воску жорсткий сніг і крига не залишатимуть на лаку подряпин. Взагалі-то навоскувати кузов можна і взимку, але це буде складніше, оскільки потрібен буде теплий бокс.
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