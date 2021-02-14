Навіть бувалого автомобіліста може вразити картина, коли вона до останнього сантиметра вкрита товстим шаром суцільної криги. Чи варто лякатися?

Крига на поверхні автомобіля – не така вже велика проблема, але кілька сумнівних нюансів таки є. Так, певну шкоду для машини виключати не можна, але коли ви бачите свою ластівку у крижаному панцирі, ця неприємність вже сталася і сумувати немає сенсу.

Для відкриття дверей не треба здирати кригу по її периметру – вона зруйнується сама з меншою ймовірністю пошкоджень фарби

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окріп на скло: як правильно розморозити автомобіль взимку

Водієві важливо знати, що певними діями він може реально нашкодити машині.

Не намагайтеся здирати лід з пофарбованих частин кузова – майже обов’язково ви залишите на машині подряпини.

Фари та ліхтарі сучасних автомобілів також доволі легко подряпати. Полегшити видалення льоду з фар допоможе їх увімкнення.

Лобове скло та передні бокові вікна треба очистити від льоду обов’язково. Але не варто робити це дряпанням та обстукуванням – скло можна подряпати або прикрасити тріщинами. Прибрати лід буде легше, якщо добре прогріти скло, спрямувавши на нього потік гарячого повітря штатного опалювача.

Якщо волога замерзла десь всередині ручок дверей, не намагайтеся подолати опір силоміць, оскільки дуже часто першими здаються пластикові деталі, а не крига. Використайте рідину-розморожувач або спробуйте відчинити інші двері.

Лід на поверхні ручок не становить великої небезпеки, але якщо ручку заклинило зсередини, її можна випадково зламати

Навіть якщо замок відкрився, двері можуть не відчинятися через те, що примерз гумовий ущільнювач. У деяких автомобілів спроба відкрити такі двері призводить до поламки ручки через надмірне зусилля. Тому перш ніж випробовувати ручку на міцність, спробуйте відкрити інші двері – можливо, вони примерзли не так міцно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як виїхати з парковки, якщо вона в снігу

Не вмикайте склоочисники перш, ніж на 100% переконаєтеся, що вони вільні та відразу зможуть рухатися. Небезпека у тому, що не всі автомобілі сьогодні мають автоматичний вимикач щіток на такий випадок – тобто є небезпека нашкодити моторчику приводу.

Перед початком руху склоочисники треба звільнити від криги. Це корисно для них самих, та й водієві може знадобитись

Рекомендація Авто24

Майже універсальна зимова порада: напередодні зими натріть кузов захисним поліролем. Мається на увазі так званий твердий віск, який іноді називають карнауба, і не плутайте його з тим рідким воском, яким обдають машину на автомийці, щоб не витирати її довго і нудно серветками. Перш за все, захисний віск закриє мікротріщини на фарбі і лаку, вода не проникатиме у них, і потім, перетворюючись на кригу на морозі, не руйнуватиме покриття. А по-друге, завдяки воску жорсткий сніг і крига не залишатимуть на лаку подряпин. Взагалі-то навоскувати кузов можна і взимку, але це буде складніше, оскільки потрібен буде теплий бокс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чим краще зчищати сніг з машини