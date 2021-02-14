Даже бывалого автомобилиста такое может поразить в самое сердце: выходит водитель к машине и видит, что вся она до последнего сантиметра покрыта толстым слоем сплошного льда. Стоит ли пугаться?

Лед на поверхности автомобиля – не такая уж большая проблема, но несколько сомнительных нюансов все-таки есть. Да, определенный ущерб для машины исключать нельзя, но когда вы видите свою ласточку в ледяном панцире, эта неприятность уже произошла и унывать нет смысла.

Для открытия двери не надо сдирать лед по ее периметру – корка разрушится сама с меньшей вероятностью повреждений краски

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Водителю важно знать, что определенными действиями он может реально навредить машине.

Не пытайтесь сдирать лед с окрашенных частей кузова – почти обязательно вы оставите на машине царапины.

Фары и фонари современных автомобилей также довольно легко поцарапать. Облегчить удаление льда с фар поможет их включение.

Лобовое стекло и передние боковые окна надо очистить ото льда обязательно. Но не стоит делать это царапанием и обстукиванием – стекло можно поцарапать или украсить трещинами. Убрать лед будет легче, если хорошо прогреть стекло, направив на него поток горячего воздуха штатного отопителя.

Если влага замерзла где-то внутри ручек двери, не пытайтесь преодолеть сопротивление силой, поскольку очень часто первыми сдаются пластиковые детали, а не лед. Используйте жидкость-размораживатель или попробуйте открыть другую дверь и открыть остальные изнутри.

Лед на поверхности ручек не представляет большой опасности, но если ручку заклинило изнутри, ее можно случайно сломать

Даже если замок открылся, дверь может не открываться из-за того, что примерз резиновый уплотнитель. У некоторых автомобилей попытка открыть такие двери приводит к поломке ручки из-за чрезмерного усилия. Поэтому, прежде чем испытывать ручку на прочность, попробуйте открыть другие двери – возможно, они примерзли не так крепко.

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Не включайте стеклоочистители прежде, чем на 100 % убедитесь, что они свободны и сразу смогут двигаться. Опасность в том, что не все автомобили сегодня имеют автоматический выключатель щеток на такой случай – то есть, существует опасность навредить моторчику привода.

Перед началом движения стеклоочистители надо освободить от наледи. Это полезно для них самих, да и водителю может понадобиться

Рекомендация Авто24

Почти универсальный зимний совет: накануне зимы натрите кузов защитным полиролем. Имеется в виду так называемый твердый воск, который иногда называют карнауба, и не путайте его с тем жидким воском, которым обдают машину на автомойке, чтобы не вытирать ее долго и нудно салфетками. Прежде всего, защитный воск закроет микротрещины на краске и лаке, вода не будет проникать в них, и затем, превращаясь в лед на морозе, не будет разрушать покрытие. А во-вторых, благодаря воску жесткий снег и лед не будут оставлять на лаке царапин. Вообще-то навосковать кузов можно и зимой, но это будет сложнее, поскольку нужен будет теплый бокс.

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