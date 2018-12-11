Британці обіцяють представити 1000-сильний автомобіль наступного року. Вже й вартість відома.

Компанія Lotus Cars, як повідомляється, нарешті планує вийти на ринок електрокарів з новим гіперкаром потужністю 1000 к.с.

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Британське видання Аutocar повідомляє, що Lotus готує гіперкар під кодовою назвою Omega, котрий має стати конкурентом таких грандів як McLaren P1, LaFerrari та Bugatti Chiron. очікується, що новинка буде представлена найближчими місяцями і вийде на ринок на початку наступного десятиліття.

“Лотус” зробив перший крок до електрифікації дуже давно, коли почав співпрацю з Tesla, однак відтоді компанія зазнавала збитків, банкрутувала, переходила з рук в руки і нарешті сьогодні належить китайському автогіганту Geely. Саме з допомогою китайських інвестицій британці знову повернулись до ідеї серійного випуску електричного суперкара.

Нагадаємо, Geely також належать компанії Volvo, лондонський виробник таксомоторів LEVC, а також нова компанія Lynk&Co. “Вольво” і “Лінк” мають достатньо розробок у сфері електричного транспорту, аби поділитись з Lotus.

Британці обіцяють, що Lotus Omega матиме вражаючы характеристики та не менш вражаючу вартість у 2,5 мільйони доларів.

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