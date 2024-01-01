Лише 20% майбутніх водіїв складають "теорію" з першого разу

За одинадцять місяців цього року сервісні центри МВС провели 500 029 теоретичних іспитів за результатами підготовки в акредитованих навчальних закладах. Із них – 105 703 складені з першої спроби. А середній відсоток успішності оцінюється у 21,1%.

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Під час складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС кандидату у водії необхідно відповісти на 20 питань протягом 20 хвилин. На тестуванні допускається лише 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можлива через 10 днів.

Після складання теоретичного іспиту, кандидат у водії може розпочати практичне навчання. Для цього необхідно обрати будь-який акредитований навчальний заклад, перелік яких розміщений на сайті головного сервісного центру МВС. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, де шанси на успіх також невисокі, майбутній кермувальник складає іспит у сервісному центрі МВС та отримує перше посвідчення водія. Воно дійсно протягом двох років, а потім його потрібно поміняти на інше, яке дійсне 30 років.

Нагадуємо, для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, з собою необхідно взяти такі документи: паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії.