Только 20% будущих водителей сдают "теорию" с первого раза

За одиннадцать месяцев этого года сервисные центры МВД провели 500 029 теоретических экзаменов по результатам подготовки в аккредитованных учебных заведениях. Из них – 105 703 сданы с первой попытки. А средний процент успешности оценивается в 21,1%.

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Во время сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД кандидату в водители необходимо ответить на 20 вопросов в течение 20 минут. На тестировании допускается только 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка возможна через 10 дней.

После сдачи теоретического экзамена, кандидат в водители может начать практическое обучение. Для этого необходимо выбрать любое аккредитованное учебное заведение, перечень которых размещен на сайте главного сервисного центра МВД. После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, где шансы на успех также невысоки, будущий водитель сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает первое водительское удостоверение. Оно действительно в течение двух лет, а потом его нужно поменять на другое, которое действительно 30 лет.

Напоминаем, для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД, с собой необходимо взять следующие документы: паспорт с отметкой о регистрации места жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.