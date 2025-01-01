Литовці запевнили: активність у постачанні техніки для ЗСУ не спадатиме

Офіційна передача техніка традиційно відбулася у Львові. З місцевого хабу техніка вирушить до підрозділів Сил оборони. Про черговий транспортний транш литовців пише Львівська ОВА.

В основному машини вирушать прямісінько на передову. Привезені пікапи та позашляховики будуть використані як бойові транспортні одиниці для оперативного маневрування, розвідки, патрулювання місцевості чи рейдів у тил ворога.

Читайте також Маленька Литва сформувала Україні великий пакет пікапів

Це також чудові евакуаційні машини для вивезення до стабілізаційних пунктів поранених. Є в нинішньому пакеті техніка сегмента LCV. Такі легкі комерційні машини будуть працювати як у прифронтовій зоні, так і на військову логістику між фронтом і тилом тощо.

Фото: Львівська ОВА

Автомобілі вже розподілені відповідно до поданих у Львівську обласну військову адміністрацію запитів з військових частин. Мова йде не тільки про підрозділи, сформовані на Львівщині, а по всій Україні.

Машини передано в оригінальному цивільному фарбуванні. Спеціалісти автопарків уже на місці визначаться з подальшим кольоровим покриттям відповідно до місцевості та рельєфних барв, оскільки у поліській зоні потрібен камуфляж одного кольору, а в степовій – зовсім іншого.

Читайте також Литва надала Україні бронетранспортери М577 та розібраний літак

Нагадаємо, на початку 2025 року під час поїздки на фронт і передачі автомобілів у руках організатора транспортних конвоїв з Литви в Україну Валдаса Барткавічуса здетонував вибуховий пристрій. Через це Валдас втратив кілька пальців, але заявив, що цей інцидент не зупинить його. Він продовжує допомагати Україні, оскільки переконаний, що лише перемога українців забезпечить мир у Європі.

Фото: Львівська ОВА

Є ще одна цікава деталь. Стало відомо, що Валдас Барткавічус не лише волонтерить та допомагає Збройним силам України, але й активно просуває українську культуру та допомагає дітям, які через війну тимчасово перебувають у Литві, навчатися українською мовою. Він сам вивчив українську, щоб бути ближчим до нашого народу.