Машини італійських п’яниць відтепер повинні мати алкогольний замок

Подібна практика контрзаходів проти п’яних водіїв на дорогах вже діє в кількох європейських країнах, з-поміж яких Франція, Швеція, Австрія та Польща. В її основі пристрій, що запобігає запуску двигуна, якщо водій має позитивний результат тесту на алкоголь.

Як пише en.ilsole24ore, алкогольний замок працює просто: перед запуском автомобіля водій повинен подути в мундштук. Якщо виявлений рівень алкоголю в крові вищий за нуль, двигун не заведеться. Кожна спроба реєструється, а система оснащена датчиками та пломбами проти несанкціонованого втручання для запобігання шахрайству.

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Встановлення буде обов'язковим лише для тих, хто був раніше помічений за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння з рівнем вище 0,8 грама на літр. Зобов'язання триватиме два роки у найменш серйозних випадках та три, якщо виявлений рівень перевищував 1,5 г/л.

Пристрій має бути встановлений у майстернях, уповноважених міністерством, і кожен транспортний засіб, обладнаний Alcolock, повинен мати спеціальну документацію. Вона зберігатиметься разом із посвідченням, в якому будуть зазначені європейські коди, що ідентифікують зобов'язання.

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Витрати, які становлять близько 2000 євро за придбання та встановлення, повністю покриватиме водій. Йому також доведеться нести витрати на технічне обслуговування, витратні матеріали та періодичне калібрування.

Будь-хто, кого візьмуть за керування транспортним засобом без пристрою, попри наявність такого зобов'язання, ризикує отримати штраф від 158 до 638 євро (від 7 780 до 31 418 грн), а також позбавлення водійських прав на термін від одного до шести місяців.

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Санкції будуть ще суворішими у разі втручання в пристрій або його пломби. Перевірки доручені поліції, яка перевірятиме як правильне функціонування системи, так і відповідність між встановленим пристроєм документації на борту.