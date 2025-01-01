По всій Європі розпочалася тижнева облава на п’яних та задурманених водіїв

Через це дорожніх перевірок не уникнути. Заодно патрульні будуть вимірювати швидкість, вести контроль дорожнього руху. Це все триватиме сім днів в рамках загальноєвропейської поліцейської операції Roadpol – Alcohol & Drugs.

Як пише presseportal.de з посиланнями на добрий десяток релізів з поліцейських відділків, працівники поліції перевірятимуть водіїв на наявність алкоголю у видихуваному повітрі та наркотиків в організмі. В масштабній операції беруть участь поліцейські з понад 20 країн, котрі працюватимуть в посилених перевірках на дорогах з 16 по 22 червня 2025 року.

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Ключовою датою стане 20 червня (п'ятниця), коли офіцери чергуватимуть цілодобово за дотриманням правил безпеки на дорогах. Цього дня кампанія називатиметься МАРАФОН.

Перевірки відбуватимуться на автомагістралях, національних дорогах, у центрах міст та у розважальних закладах. Цікаво, що в деяких країнах громадяни можуть самі повідомляти про місця перевірок.

Скажімо у Польщі, як повідомляє moto.pl, в середньому поліція зупиняє 170 тисяч водіїв у нетверезому стані. Це дуже багато.

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Відповідальність настає, коли вміст алкоголю в організмі становить або призводить до концентрації в крові від 0,2 ‰ до 0,5 ‰ або до наявності у видихуваному повітрі від 0,1 мг до 0,25 мг алкоголю в 1 дм³.

Це правопорушення карається арештом або штрафом не менше 50 злотих. Суд також накладає обов'язкове покарання у вигляді заборони керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 3 років.

Стан сп'яніння настає, коли вміст алкоголю в організмі становить або призводить до концентрації в крові вище 0,5 ‰ або до наявності понад 0,25 мг алкоголю в 1 дм³ у видихуваному повітрі. Тоді це вже є злочином, що карається позбавленням волі на строк до 2 років.

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Крім того, суд обов'язково позбавить водійських прав на строк від 1 до 10 років (проте, якщо право керування транспортним засобом позбавлено на понад 1 рік, така особа повинна скласти новий іспит на керування).

Спричинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком у стані сп'яніння карається позбавленням волі на строк до 12 років.