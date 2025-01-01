В Европе началась облава на пьяных и наркоманов за рулем

Из-за этого дорожных проверок не избежать. Заодно патрульные будут измерять скорость, вести контроль дорожного движения. Это все продлится семь дней в рамках общеевропейской полицейской операции Roadpol – Alcohol & Drugs.

Как пишет presseportal.de со ссылками на добрый десяток релизов из полицейских участков, работники полиции будут проверять водителей на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и наркотиков в организме. В масштабной операции участвуют полицейские из более 20 стран, которые будут работать в усиленных проверках на дорогах с 16 по 22 июня 2025 года.

Читайте также Пьяного польского велосипедиста оштрафовали, но он пошел в полицию и получил еще больше

Ключевой датой станет 20 июня (пятница), когда офицеры будут дежурить круглосуточно за соблюдением правил безопасности на дорогах. В этот день кампания будет называться “Марафон”.

Проверки будут проходить на автомагистралях, национальных дорогах, в центрах городов и в развлекательных заведениях. Интересно, что в некоторых странах граждане могут сами сообщать о местах проверок.

Скажем в Польше, как сообщает moto.pl, в среднем полиция останавливает 170 тысяч водителей в нетрезвом состоянии. Это очень много.

Читайте также Пьяный водитель мотоблока заработал 17 000 гривен штрафа

Ответственность наступает, когда содержание алкоголя в организме составляет или приводит к концентрации в крови от 0,2 ‰ до 0,5 ‰ или к наличию в выдыхаемом воздухе от 0,1 мг до 0,25 мг алкоголя в 1 дм³.

Это правонарушение наказывается арестом или штрафом не менее 50 злотых. Суд также накладывает обязательное наказание в виде запрета управлять транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Состояние опьянения наступает, когда содержание алкоголя в организме составляет или приводит к концентрации в крови выше 0,5 ‰ или к наличию более 0,25 мг алкоголя в 1 дм³ в выдыхаемом воздухе. Тогда это уже является преступлением, наказывается лишением свободы на срок до 2 лет.

Читайте также Пьяного школьника на "Таврии" задержали во Львове

Кроме того, суд обязательно лишит водительских прав на срок от 1 до 10 лет (однако, если право управления транспортным средством лишено более чем на 1 год, такое лицо должно сдать новый экзамен на управление).

Причинение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в состоянии опьянения наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.