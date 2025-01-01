Машины итальянских пьяниц отныне должны иметь алкогольный замок

Подобная практика контрмер против пьяных водителей на дорогах уже действует в нескольких европейских странах, среди которых Франция, Швеция, Австрия и Польша. В ее основе устройство, предотвращающее запуск двигателя, если водитель имеет положительный результат теста на алкоголь.

Как пишет en.ilsole24ore, алкогольный замок работает просто: перед запуском автомобиля водитель должен подуть в мундштук. Если обнаруженный уровень алкоголя в крови выше нуля, двигатель не заведется. Каждая попытка регистрируется, а система оснащена датчиками и пломбами против несанкционированного вмешательства для предотвращения мошенничества.

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Установка будет обязательной только для тех, кто был ранее замечен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с уровнем выше 0,8 грамма на литр. Обязательства продлится два года в наименее серьезных случаях и три, если обнаруженный уровень превышал 1,5 г/л.

Устройство должно быть установлено в мастерских, уполномоченных министерством, и каждое транспортное средство, оборудован Alcolock, должен иметь специальную документацию, которая будет храниться вместе с удостоверением. Там будут указаны европейские коды, идентифицирующие обязательства.

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Расходы, которые составляют около 2000 евро за приобретение и установку, полностью будет покрывать водитель. Ему также придется нести расходы на техническое обслуживание, расходные материалы и периодическую калибровку.

Любой, кого возьмут за управление транспортным средством без устройства, несмотря на наличие такого обязательства, рискует получить штраф от 158 до 638 евро (от 7 780 до 31 418 грн), а также лишение водительских прав на срок от одного до шести месяцев.

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Санкции будут еще строже в случае вмешательства в устройство или его пломбы. Проверки поручены полиции, которая будет проверять как правильное функционирование системы, так и соответствие между установленным устройством документации на борту.