Мрія про Mercedes-Benz зараз дуже легко здійсненна. Старий C-Class на європейській реєстрації зараз можна придбати за ціною планшета або ноутбука.

За часів, коли автомобілі марки Mercedes-Benz славилися своєю винятковою надійністю, випускався і C-Class в кузові W202.

З 1993 по 2000 рік у всьому світі було продано 1 626 135 седанів і 221 247 універсалів. Багато з цих автомобілів до цих пір перебувають в чудовому технічному стані.

На українському ринку "чесні" старі екземпляри пропонуються в ціновому проміжку від 3 000 до 7 000 доларів. За напівлегальні "евробляхи" просять від 1 200 до 3 000.

Читайте також: Skoda Octavia "на бляхах" – удачный компромисс

Кузов Mercedes-Benz C-Class

Низька корозійна стійкість – слабка старона Mercedes-Benz C-Class w202

Слабке місце першого Mercedes-Benz C-Class – кузов. Схильністю до корозії страждає днище, арки, пороги, місця кріплення підвіски, нижні частини дверей і навіть дах. Якщо автомобіль зберігався в поганих умовах і сильно пошкоджений корозією, від покупки краще відмовитися. Бюджет на переварювання порогів і днища з подальшим фарбуванням цілком може перевищити вартість самого автомобіля.

Читайте також: Renault Laguna "на бляхах": стоит ли брать

На старті продажів для Mercedes-Benz C-Class пропонувалося вісім варіантів двигунів. Пізніше моторна лінійка була доповнена, тому розібратися у всьому різноманітті пропонованих силових агрегатів не так просто. "На застібках" найчастіше пропонують 1,8, 2,0 і 2,2-літрові бензинові мотори і дизелі об'ємом 2,0 2,2 і 2,5 л.

Бензинові мотори Мерседес-Бенц С-класу

Бензинові мотори сімейства М111 бояться перегріву

Чотирициліндрові бензинові мотори можна рівняти під одну гребінку, оскільки всі вони побудовані за однією схемою, мають маркування М111 і відрізняються один від одного тільки робочим об'ємом і допоміжними системами. При своєчасному обслуговуванні і дотриманні всіх рекомендацій заводу виробника ресурс М111 легко перевалює за 500 тисяч км пробігу.

Раніше цього терміну можуть виникнути лише проблеми з ланцюговим приводом ГРМ – сторонні звуки в передній частині двигуна, які особливо сильно проявляються при скиданні оборотів, означають, що слід приготувати 100-150 доларів на комплект ланцюга ГРМ (з усіма натяжителями і заспокоювачами) і стільки ж за роботу по його заміні.

Читайте також: Все опасности старого Mercedes-Benz W210 "на бляхах"

Бензинові двигуни бояться перегріву. Найбільш частою причиною перевищення робочої температури стає термомуфта вентилятора охолодження, що вийшла з ладу. Оригінальна термомуфта коштує 100-150 доларів, неоригінальний аналог можна купити і за 50 доларів.

Окремо в моторній лінійці стоїть лише М104 об'ємом 2,8 л. Головною його хворобою мотористи називають пробій прокладки головки блоку циліндрів. Такі неприємності відбуваються з М104 досить часто. Заміна прокладки ГБЦ обійдеться в 200-600 доларів в залежності від апетитів сервісу і "оригінальності" використовуваних запчастин.

Дизельні двигуни Mercedes-Benz C-Class

Дизельні мотори OM601 не відрізнялися високою потужністю, але володіли заздрісною надійністю

Атмосферні дизельні мотори з маркуванням OM601 (2,0 і 2,2 л.) і ОМ605 (2,5 л.) володіють колосальним моторесурсом і легко виходжують по 600-800 тисяч кілометрів пробігу без будь-яких втручань. Уваги вимагає лише паливна апаратура. Вона не вибаглива до якості дизеля, але для коректної роботи потребує періодичного регулювання. Ускладнений запуск прогрітого двигуна, чорний дим з вихлопної при розгоні говорять про необхідність налаштування паливної апаратури. Ціна налаштування – 50-150 доларів.

Читайте також: Стоит ли покупать Volkswagen Passat B5 "на бляхах"

Після 1995 року в Mercedes-Benz C-Class стали встановлювати версію ОМ605, оснащену турбонаддувом. Це позитивно позначилося на потужності силового агрегату, але додало клопоту теперішнім власникам C-Class. Ресурс турбокомпресора – 300-400 тисяч кілометрів. Реставрація обійдеться в 200-500 доларів залежно від ступеня "вбитості" турбіни.

В останні роки випуску Mercedes-Benz C-Class отримав дизельні мотори OM611 (2,0 і 2,2 л.), в яких застосовувалася новаторська на той час технологія Common Rail. Зараз ці мотори страждають виходом з ладу турбонагнітача, прогаром ущільнювачів під паливними форсунками, зносом ТНВД і підвищеними вимогами до якості палива. У порівнянні зі своїми старими атмосферними побратимами вони сильно втратили в надійності, так само сильно додавши в динаміці.

Коробки передач Мерседес-Бенц С-класу

Автоматичну коробку пердач можна купити на розбірці за 200-300 доларів

Механічні 5-ступінчасті коробки передач дуже надійні. Єдине слабке місце – привід перемикання передач. Його знос призводить до розхлябаності важеля перемикання. Оригінальний ремкомплект куліси коштує близько 100 доларів, неоригінальні аналоги – менше 50.

Читайте також: Выбираем автомобиль в Польше: лучшие сайты для поиска

Автоматичні 4-ступінчасті коробки довговічні лише за умови своєчасного обслуговування і дбайливої ​​експлуатації. Їх головною перевагою можна назвати вражаючу плавність роботи і простоту конструкції.

5-ступінчасті автомати теж досить надійні, але масло в них потрібно міняти не рідше ніж раз на 50 тис. км пробігу. До того ж вони дуже болісно переживають тривалі пробуксовки і агресивне водіння. Перші ознаки вбитого автомата – ривки при перемиканні і запах горілого масла на щупі.

Підвіска Мерседес-Бенц С-класу

Передня підвіска надійна і довговічна, а деталі для неї коштують недорого

Підвіска у Mercedes-Benz C-Class дуже комфортна і надійна. Нижні важелі передньої підвіски практично вічні. Нижні кульові міняються окремо і коштують 20-40 доларів за штуку. Верхні важелі в якісному неоригінальному виконанні пропонуються по 50-60 доларів за штуку. Приблизно такі ж ціни на пружини і амортизатори, які виходжують в суворих українських умовах по 300-350 тис. км.

Повний капітальний ремонт передньої підвіски обійдеться в 300-400 доларів.

Ресурс важелів задньої підвіски перевалює за 300 тис. км пробігу

З задньою підвіскою трохи складніше – багаторичажка має дуже пристойний ресурс – ті ж 300-350 тис. км. Її капітальний ремонт з заміною всіх важелів, пружин і амортизаторів буде коштувати трохи дорожче – 500-700 доларів.

Електрика Mercedes-Benz C-Class

Для роботи з електрикою необхідний Star Diagnosis

Електрообладнання у старого Mercedes-Benz C-Class зроблено на совість. Неприємності трапляються рідко і переважна більшість з них пов'язані з пристойним віком авто. Потріскана від часу ізоляція, відгнивший роз'єм, контакти, що окислюються. Все це характерні проблеми всіх автомобілів, чий вік перевищує 15-20 років.

Читайте також: Opel Vectra B "на бляхах" – рискованный ход

Ось тільки у випадку з Mercedes-Benz знайти і усунути причину несправності буває непросто. Справа в тому, що для діагностики автомобілів цієї марки необхідний спеціальний прилад Star Diagnosis, який коштує досить дорого. Таким чином Mercedes "прив'язується" до фірмового або спеціалізованого на марці сервісу.

Рекомендація "Авто 24"

Mercedes-Benz C-Class – дуже надійний і комфортний автомобіль. Але не сподівайтеся, що утримування Mercedes-Benz буде коштувати дешево. Швидше за все, після покупки в машину доведеться вкласти ще кілька сотень доларів. Втім, з огляду на ціни на екземпляри з європейською пропискою, покупку старого C-Class можна вважати непоганою угодою. Відкритим залишається лише питання, що робити з автомобілем, якщо схему експлуатації авто на іноземній реєстрації прикриють.

Читайте також: В Україні діятимуть нові правила при розмитненні авто