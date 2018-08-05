На закамуфльованому кросовері, який з’явиться на публіці лише восени цього року, вже поїздили журналісти у США.

Як і найновіший у Mercedes-Benz хетчбек A-Class'у , новий кросовер відображає найбільш передові технології у автомобілебудуванні. Однак цифрова панель прилодів – тут не головна інновація.

Попередній Mercedes-Benz GLE (кузов W166) був не чим інакшим, як модифікацією M-класу. У 2015 році йому трохи оновили екстр'єр, а згодом називали GLE. Але по суті це був старий автомобіль.

"Новий GLE (кодовий код V167) має спільного з попередньою моделлю W166 не більше, аніж "два-три болти", - говорить Стефані Шмітц, керівник розробки моделі GLE.

Новий Мерседес-Бенц ГЛЕ виріс у габаритах: тепер його довжина становить 4,93 метри, що на 80 мм більше за попередника. Особливо це помітно на задніх сидіннях, де високі дорослі розміщуються дуже комфортно.

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Для тест-драйву Mercedes-Benz GLE на дорозі, виробник надав жураналістам AutoExpress машину на тест-драйв у штаті Алабама, США.

Камера у вітровому склі сканує дорогу і автоматика самостійно обирає настройки підвіски. Однак можна це зробити і вручну. Щоб з'їхати з траси, журналісти обрали налаштування Off-road Plus, яке піднімає шасі на 50 мм. З ним автомобіль піднімається по схилах з бічним нахилом у 28% без жодних труднощів, незважаючи на те, що два з чотирьох коліс вивішені. Головним конкурентом у цій дисципліні інженери зі Штудтгарту бачили британський Range Rover.

Поки що ціни на новий Mercedes-Benz GLE немає, як і інформації про двигуни. Наразі відомо про 362-сильний мотор з крутним моментом у 500 Нм на модифікації GLE 450, який був встановлений у тестовій моделі.

Потужний 4,0-літровий V8 Bi-turbo буде стояти на "зарядженому" AMG GLE 63, а модель GLE Coupe з'явиться пізніше.

Нагадаємо, що Mercedes продасть копію свого першого автомобіля.