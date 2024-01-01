Mercedes-Benz не буде розробляти нові платформи для електромобілів EQS та EQE

Повідомляється, що Mercedes-Benz скасував платформу наступного покоління, розроблену спеціально для наступників EQS і EQE, через низькі продажі моделей поточного покоління, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

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Нова платформа, яка отримала назву MB.EA Large, мала бути запущена в 2028 році. За словами чотирьох інсайдерів, які знають це питання, її скасування заощадить Mercedes-Benz приблизно від 4,3 до 6,5 мільярдів доларів на розробці та переобладнанні.

Минулого року Mercedes-Benz продав у Сполучених Штатах загалом 43 202 електромобілі, що на 248% більше, ніж у 2022 році. Однак ця цифра далеко не вражаюча. Rivian, який все ще є стартапом, переміг німців, поставивши трохи більше 50 000 електромобілів минулого року (це включає сегмент комерційних автомобілів).

Крім того, у першому кварталі цього року продажі Mercedes-Benz на американському ринку впали на 4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в результаті чого було продано лише 8336 одиниць.

Платформа MB.EA Large була однією з двох платформ MB.EA, інша — MB.EA Medium, яка все ще розробляється та використовуватиметься для седана та позашляховика EQC наступного покоління. Або C-Class із технологією EQ, оскільки компанія нещодавно змінила структуру назв для автомобілів з акумуляторним живленням.

Тим не менш, наступники нинішніх електромобілів EQS і EQE, включаючи седани та позашляховики, все ще в розробці, хоча й на оновленій версії платформи EVA2, яка зараз використовується для флагманських електромобілів компанії.

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За даними Autocar, 400-вольтова архітектура зарядки буде оновлена до 800-вольтової системи на майбутніх EQE та EQS. Акумуляторні елементи також будуть пропонувати більше енергії в порівнянні з поточними моделями, а електродвигуни будуть замінені на більш ефективні агрегати.

Інші платформи Mercedes-Benz, які все ще знаходяться в розробці, включають платформу MMA, розроблену як для електричних, так і для компактних моделей з внутрішнім двигуном, таких як CLA, GLA та GLB, MB.AMG для спортивних автомобілів і MB.Van для комерційних автомобілів.

Остання зміна в планах німецької компанії щодо електромобілів відбулася після відстрочки досягнення 50% частки електрифікованих автомобілів з 2025 по 2030 рік. Mercedes-Benz також скасував плани щодо продажу лише електромобілів до 2030 року на певних ринках.