Mercedes-Benz не будет разрабатывать новые платформы для электромобилей EQS и EQE

Сообщается, что Mercedes-Benz отменил платформу следующего поколения, разработанную специально для преемников EQS и EQE, из-за низких продаж моделей текущего поколения, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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Новая платформа, которая получила название MB.EA Large, должна была быть запущена в 2028 году. По словам четырех инсайдеров, которые знают этот вопрос, ее отмена сэкономит Mercedes-Benz примерно от 4,3 до 6,5 миллиардов долларов на разработке и переоборудовании.

В прошлом году Mercedes-Benz продал в Соединенных Штатах в целом 43 202 электромобиля, что на 248% больше, чем в 2022 году. Однако эта цифра далеко не впечатляющая. Rivian, который все еще является стартапом, победил немцев, поставив чуть более 50 000 электромобилей в прошлом году (это включает сегмент коммерческих автомобилей).

Кроме того, в первом квартале этого года продажи Mercedes-Benz на американском рынке упали на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего было продано лишь 8336 единиц.

Платформа MB.EA Large была одной из двух платформ MB.EA, другая - MB.EA Medium, которая все еще разрабатывается и будет использоваться для седана и внедорожника EQC следующего поколения. Или C-Class с технологией EQ, поскольку компания недавно изменила структуру названий для автомобилей с аккумуляторным питанием.

Тем не менее, преемники нынешних электромобилей EQS и EQE, включая седаны и внедорожники, все еще в разработке, хотя и на обновленной версии платформы EVA2, которая сейчас используется для флагманских электромобилей компании.

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По данным Autocar, 400-вольтовая архитектура зарядки будет обновлена до 800-вольтовой системы на будущих EQE и EQS. Аккумуляторные элементы также будут предлагать больше энергии по сравнению с текущими моделями, а электродвигатели будут заменены на более эффективные агрегаты.

Другие платформы Mercedes-Benz, которые все еще находятся в разработке, включают платформу MMA, разработанную как для электрических, так и для компактных моделей с внутренним двигателем, таких как CLA, GLA и GLB, MB.AMG для спортивных автомобилей и MB.Van для коммерческих автомобилей.

Последнее изменение в планах немецкой компании в отношении электромобилей произошло после отсрочки достижения 50% доли электрифицированных автомобилей с 2025 по 2030 год. Mercedes-Benz также отменил планы по продаже только электромобилей до 2030 года на определенных рынках.