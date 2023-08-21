Прем'єра другого покоління Mercedes AMG GT відразу ж привернула увагу шанувальників розкоші та динаміки.

Експерти вже розцінили GT як конкурента Porsche 911. Новачок ексклюзивно пропонується у формі купе, залишаючи водіння на відкритому повітрі родстеру SL. Зовні його ні з ким не переплутаєш, хоча розробники стверджують про те, що практично кожна деталь кузова перероблена.

Решітка радіатора Panamericana з глянсовим чорним розширенням під нею нагадує минулу чорну серію, а фари мають м’які вигини. Тонкі задні ліхтарі тепер з’єднані декором під активним заднім спойлером.

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Зовнішній вигляд і пропорції AMG GT базується на новій архітектурі з алюмінію, сталі, магнію та волокнистих композитів (скла та карбону), що забезпечує додатковий простір для компонування 2+2 і більшого багажника.

Якщо передній ряд сидінь дихає простором, то задні сидіння якщо не дитячі, то для людей невеличкого росту, що притаманно спорткарам с формулою крісел 2+2. Фото: Мercedes-Вenz

У панель приладів вбудовано 12,3-дюймовий цифровий, а поряд з ним 11,9-дюймовий інформаційно-розважальні екрани.

Кермо AMG Performance і ковшеподібні сидіння з інтегрованими підголівниками опціонально вентилюються, створюють спортивну атмосферу. Простір ззаду виглядає досить тісним, як у більшості моделей 2+2, задні сидіння підходять для дітей або людей зростом до 1,5 м.

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Обсяг багажника коливається від 321 л до 675 л, що робить машину придатною для тривалих подорожей.

Щодо силового наповнення, то тут стоїть бітурбований 4,0-літровий двигун V8 екологічного формату Euro 7. Будуть дві моторні версії V8.

У Mercedes-AMG GT 55/63 змішана витрата палива 14,1 л/100 км, що для силових агрегатів 469/577 к.с. доволі заощадливо. Фото: Mercedes-Вenz

У початковому рівні GT 55 розвиває 469 к.с. (350 кВт / 476 к.с.) і 700 Нм крутного моменту. Це дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,9 секунди та вижимати максимальну швидкість 295 км/год.

Більш прудкий GT 63 розвиває 577 к.с. (430 кВт / 585 к.с.) і 800 Нм крутного моменту, розганяючись від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди і досягаючи максимальної швидкості 315 км/год.

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Спорткар доступний ексклюзивно з 9-ступеневою автоматичною коробкою передач AMG Speedshift, яка тепер встановлена позаду двигуна та має мокру пускову муфту замість гідротрансформатора. На відміну від свого задньопривідного попередника, GT тепер стандартно оснащується повністю змінною системою повного приводу AMG Performance 4MATIC+.

У звичайному виконанні пропонується підвіска AMG Active Ride Control з активною стабілізацією крену, задній диференціал з електронним керуванням із блокуванням, активне рульове керування задньою віссю та активна аеродинаміка.

Ціна на новачка ще не оголошена, але очікувано спорткар буде дорожчим від аналогічного родстера SL.