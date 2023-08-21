Премьера второго поколения Mercedes AMG GT сразу же привлекла внимание любителей роскоши и динамики.

Эксперты уже расценили GT как конкурента Porsche 911. Новичок эксклюзивно предлагается в форме купе, оставляя вождение на открытом воздухе родстеру SL. Внешне его ни с кем не перепутаешь, хотя разработчики утверждают, что практически каждая деталь кузова переработана.

Решетка радиатора Panamericana с глянцевым черным расширением под ней напоминает прошлую черную серию, а фары имеют мягкие изгибы. Тонкие задние фонари теперь соединены декором под активным задним спойлером.

Читайте также Мercedes-Venz умеет заезжать в подземный паркинг без водителя: видео

Внешний вид и пропорции AMG GT базируются на новой архитектуре из алюминия, стали, магния и волокнистых композитов (стекла и карбона), что обеспечивает дополнительное пространство для компоновки 2+2 и больше багажника.

Если передний ряд сидений дышит пространством, то задние сиденья если не детские, то для людей небольшого роста, что характерно для спорткаров с формулой кресел 2+2. Фото: Mercedes-Venz

В приборную панель встроен 12,3-дюймовый цифровой, а рядом с ним 11,9-дюймовый информационно-развлекательные экраны.

Руль AMG Performance и ковшевидные сиденья с интегрированными подголовниками опционально вентилируются, создают спортивную атмосферу. Пространство сзади выглядит достаточно тесным, как у большинства моделей 2+2, задние сиденья подходят для детей или людей ростом до 1,5м.

Читайте также Украинец избавился от Mercedes-Venz, на котором перевозил сигареты

Объем багажника колеблется от 321 л до 675 л, что делает машину пригодной для длительных поездок.

Что касается силового наполнения, то стоит битурбированный 4,0-литровый двигатель V8 экологического формата Euro 7. Будут две моторные версии V8.

У Mercedes-AMG GT 55/63 смешанный расход топлива 14,1 л/100 км, что для силовых агрегатов 469/577 л.с. довольно экономно. Фото: Mercedes-Venz

На начальном уровне GT 55 развивает 469 л.с. (350 кВт/476 л.с.) и 700 Нм крутящего момента. Это позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды и выжимать максимальную скорость 295 км/ч.

Более быстрый GT 63 развивает 577 л.с. (430 кВт/585 л.с.) и 800 Нм крутящего момента, разгоняясь от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигая максимальной скорости 315 км/ч.

Читайте также Как выглядит самый быстрый Mercedes в истории: фото

Спорткар доступен эксклюзивно с 9-ступенчатой автоматической коробкой AMG Speedshift, которая теперь установлена позади двигателя и имеет мокрую пусковую муфту вместо гидротрансформатора. В отличие от своего заднеприводного предшественника, GT теперь стандартно оснащается полностью изменяющейся системой полного привода AMG Performance 4MATIC+.

В обычном исполнении предлагается подвеска AMG Active Ride Control с активной стабилизацией крена, задний дифференциал с электронным управлением с блокировкой, активное рулевое управление задней осью и активная аэродинамика.

Цена на новичка еще не объявлена, но ожидаемо спорткар будет дороже аналогичного родстера SL.