Michelin виплатить 220 млн доларів через смертельну аварію

Трагедія сталася 12 липня 2021 року в окрузі Гейнс, штат Техас. Лаура Марін Замаріппа керувала сімейним Ford Excursion, у салоні якого перебували її мати Розальва Марін та 14-річна сестра Алексіс Замаріппа. Під час руху автомагістраллю передня ліва шина раптово зруйнувалася. Позашляховик втратив керування, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Chevrolet 2500. Усі троє пасажирів Ford загинули на місці. Пізніше слідство встановило, що на автомобілі були встановлені шини Michelin LTX M/S2, виготовлені ще у 2014 році.

У чому звинуватили Michelin

Після аварії чоловік Розальви Марін подав позов проти Michelin, заявивши, що причиною трагедії став конструктивний і виробничий дефект шини. Основна увага в суді була зосереджена на внутрішній будові LTX M/S2. У позові стверджувалося, що так званий знежирений шар — клейка гумова суміш, яка з’єднує сталевий корд шини, — був нанесений неправильно.

Ford Excursion

Саме це, за версією позивачів, призвело до відшарування протектора та катастрофічного руйнування шини під час руху. Крім того, юристи вказували на:

неякісний армований елемент;

можливі порушення під час вулканізації;

відхилення від заводських специфікацій.

Старі шини — старі ризики

Окремою лінією звинувачень стала відсутність належних попереджень. У позові зазначалося, що ні Michelin, ні Discount Tire, яка встановлювала шину, не попередили власників про ризики, пов’язані зі старінням шин, навіть якщо вони зовні виглядають справними. Цей аспект справи став ключовим, адже дедалі більше судів у США визнають старіння гуми серйозним фактором ризику, незалежно від залишкової глибини протектора.

Рішення присяжних і мільйони компенсацій

Після розгляду справи суд присяжних ухвалив жорстке рішення: 100% відповідальності за аварію покладено на Michelin. Присяжні дійшли висновку, що шина була дефектною ще на момент продажу Discount Tire. Загальна сума компенсацій склала 220 мільйонів доларів. Згідно з рішенням суду:

кожен член родини Марін, що вижив, отримає 6,25 млн доларів за моральні страждання та втрату близьких;

кожен член родини Замаріппа — 5 млн доларів.

Michelin не здається

У Michelin категорично не погодилися з вердиктом. Компанія заявила, що на момент аварії шині було близько семи років, вона проїхала приблизно 70 000 миль і мала ознаки зносу та пошкоджень. “Хоча ми поважаємо роботу присяжних і визнаємо глибоку втрату, яку зазнала родина, ми категорично не згодні з результатом цієї справи”, — заявив представник Michelin.

За словами компанії, докази, представлені в суді, свідчать не про заводський дефект, а про природний знос і старіння гуми. Michelin підтвердила, що скористається всіма доступними юридичними інструментами, щоб домогтися скасування або перегляду рішення.

Чому це рішення важливе для всієї індустрії

Ця справа може стати прецедентною для шинної галузі. Якщо апеляція не змінить рішення, виробникам доведеться:

чіткіше інформувати клієнтів про граничний вік шин;

переглянути маркування та рекомендації щодо експлуатації;

готуватися до зростання судових позовів, пов’язаних зі старінням гуми.

Для Michelin же це не лише фінансовий удар, а й серйозний репутаційний виклик, який ще далеко не завершений.