Michelin выплатит 220 миллионов долларов из-за смертельной аварии

Трагедия произошла 12 июля 2021 года в округе Гейнс, штат Техас. Лаура Марин Замариппа управляла семейным Ford Excursion, в салоне которого находились ее мать Розальва Марин и 14-летняя сестра Алексис Замариппа. Во время движения по автомагистрали передняя левая шина внезапно разрушилась. Внедорожник потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet 2500. Все трое пассажиров Ford погибли на месте. Позже следствие установило, что на автомобиле были установлены шины Michelin LTX M/S2, изготовленные еще в 2014 году.

В чем обвинили Michelin

После аварии муж Розальвы Марин подал иск против Michelin, заявив, что причиной трагедии стал конструктивный и производственный дефект шины. Основное внимание в суде было сосредоточено на внутреннем строении LTX M/S2. В иске утверждалось, что так называемый обезжиренный слой - клейкая резиновая смесь, которая соединяет стальной корд шины, - был нанесен неправильно.

Ford Excursion

Именно это, по версии истцов, привело к отслоению протектора и катастрофическому разрушению шины во время движения. Кроме того, юристы указывали на:

некачественный армированный элемент;

возможные нарушения во время вулканизации;

отклонения от заводских спецификаций.

Старые шины - старые риски

Отдельной линией обвинений стало отсутствие надлежащих предупреждений. В иске отмечалось, что ни Michelin, ни Discount Tire, которая устанавливала шину, не предупредили владельцев о рисках, связанные со старением шин, даже если они внешне выглядят исправными. Этот аспект дела стал ключевым, ведь все больше судов в США признают старение резины серьезным фактором риска, независимо от остаточной глубины протектора.

Решение присяжных и миллионы компенсаций

После рассмотрения дела суд присяжных принял жесткое решение: 100% ответственности за аварию возложена на Michelin. Присяжные пришли к выводу, что шина была дефектной еще на момент продажи Discount Tire. Общая сумма компенсаций составила 220 миллионов долларов. Согласно решению суда:

каждый член семьи Марин, выживший, получит 6,25 млн долларов за моральные страдания и потерю близких;

каждый член семьи Замариппа - 5 млн долларов.

Michelin не сдается

В Michelin категорически не согласились с вердиктом. Компания заявила, что на момент аварии шине было около семи лет, она проехала примерно 70 000 миль и имела признаки износа и повреждений. “Хотя мы уважаем работу присяжных и признаем глубокую потерю, которую понесла семья, мы категорически не согласны с результатом этого дела”, - заявил представитель Michelin.

По словам компании, доказательства, представленные в суде, свидетельствуют не о заводском дефекте, а о естественном износе и старении резины. Michelin подтвердила, что воспользуется всеми доступными юридическими инструментами, чтобы добиться отмены или пересмотра решения.

Почему это решение важно для всей индустрии

Это дело может стать прецедентным для шинной отрасли. Если апелляция не изменит решение, производителям придется:

четче информировать клиентов о предельном возрасте шин;

пересмотреть маркировку и рекомендации по эксплуатации;

готовиться к росту судебных исков, связанных со старением резины.

Для Michelin же это не только финансовый удар, но и серьезный репутационный вызов, который еще далеко не завершен.