З броньованої вантажівки, що перевозила гроші випало близько 500 тисяч доларів, з яких приблизно 300 тисяч зникли.

У п’ятницю, 14 грудня ми писали про інкасаторську вантажівку, з якої на дорогу посипались гроші. Нині стали відомі важливі подробиці.

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Броньована вантажівка Brink рухалась шосе №3 у Східному Резерфорді, коли її задні двері несподівано відкрились і з кузова почали висипатись гроші. Трапилось це у час-пік, рух був жвавим, та чимало водіїв зупинялись, аби позбирати гроші. І назбирали вони чимало – як стало відомо сьогодні, фірма-перевізник недорахувалась близько 300 тисяч доларів.

Поліція Східного Резерфорда заявила, що з машини випало два мішки з грошима – у одному було 140 000 доларів, у іншому 370 тисяч. Від ударо об дорогу пластикові пакунки порвались і гроші розсипались по дорозі, де їх почали збирати водії, що навіть спричинило дві дрібні аварії, однак ніхто не постраждав.



Поліція заявляє, що працівники Brink та автомобілісти зібрали на дорозі і повернула приблизно 205 тисяч. Пізніше ще п'ять людей повернули ще приблизно 11 тисяч доларів.Решта – 294 000 доларів все ще відсутня.

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