Українська чемпіонка з дзюдо також є амбасадоркою бренду Mitsubishi Motors в Україні.

28 серпня о 22 годині відбулася прем'єра документального фільму "Анаконда" – про шлях до перемог молодої чемпіонки з дзюдо Дар’ї Білодід.

Драматургія фільму побудована таким чином, щоб поступово відкрити усі аспекти унікальної особистості однієї з найкращих спортсменок сучасності Дар’ї Білодід. Хто головний суперник Дар’ї, з якими викликами дівчині доводиться стикатися щодня та чому фільм називається саме "Анаконда"?

Дивіться фільм "Анаконда":

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"Фільм “Aнаконда” демонструє принципи Дар’ї Білодід та філософію бренду Mitsubishi Motors, які тісно пов'язані між собою. Дар'я Білодід — це феномен у світовому дзюдо. ЇЇ здатність впевнено йти до мети та долати перешкоди, її амбіційність повністю відображають характер бренду Mitsubishi Motors. Фільм “Aнаконда” буде у відкритому доступі на офіційному каналі Mitsubishi Motors в Україні з англійськими субтитрами", – говорить Юлія Самсон, директор з маркетингу Mitsubishi Motors в Україні.



"Документалістика – мабуть, найцікавіше, що зараз відбувається з контентом. Ми існуємо у світі фейків. Звідси величезний запит на автентичність і нову щирість. Життя саме створює сюжети, які сильніші й переконливіші за будь-яку вигадку. Історія Дар’ї Білодід, наймолодшої чемпіонки світу з дзюдо – справжня спортивна драма. Її завзятість, прагнення до мети, уміння керувати амбіціями повністю розділяє бренд Mitsubishi”, – говорить Кирило Чистяков, автор ідеї, співавтор сценарію, креативний директор Havas Engage.

Це перший проєкт в Україні, коли велика міжнародна компанія вирішила інвестувати у виробництво документального фільму, місія якого розказати історію справжньої чемпіонки та надихнути прикладом Дар’ї інших.

Режисером фільму виступила Анна Бурячкова, яка відома своїми роботами для "Океану Ельзи", Джамали, Pianoboy, Onuka, "Другої Ріки" та інших, а композитором – Ліка Бугаєва з гурту Zetetics.

Це не перший проєкт в межах співпраці з Дар’єю Білодід у якості амбасадорки бренду. Раніше було створено три іміджеві відеороботи та відео, присвячене безпечному поводженню на дорозі.