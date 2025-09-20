Між зустрічними смугами автомагістралі фіни висадили кущі лісових ягід

Як пише на свій ФБ сторінці Unbelievable World, ці зелені коридори між зустрічними потоками транспорту не просто гарні, але й корисні для природи та водіїв.

По-перше, вони підтримують запилювачів, бо бджоли, джмелі, оси та метелики залюбки ласують квітучою чорницею, брусничкою та медоносами інших кущових ягід. По-друге, вони влітку охолоджують асфальт та зміцнюють місцеве біорізноманіття.

Є й третій фактор корисної дії таких рослин. Практика показала, що у вечірній та нічний час дикорослі ягідні кущі та квіти різного лісового ярусу, як от ромашки, люпин, дзвоники та інші, перекривають світло фар зустрічного транспорту, що мінімізує засліплення.

Тут слід додати, що більшість висаджених кущів розквітають навесні та плодять влітку, забезпечуючи нектаром бджіл, їжею для птахів і навіть іноді перекусом для збирачів. Їхнє густе листя затінює землю, зменшує поверхневе нагрівання та утримує вологу, а глибоке коріння запобігає ерозії та покращує дренаж під час танення снігу та літніх дощів.

На відміну від доглянутих трав'яних смуг, ягідні кущі не потребують регулярних покосів, особливого догляду та ідеально адаптовані до клімату Фінляндії. Результатом є живий, самопідтримуваний ландшафт, який перетворює порожні зони автомагістралей на квітучі середовища існування.

Таким чином інноваційний підхід довів, що навіть автомагістралі можуть працювати в гармонії з природою, створюючи красу, стійкість та біорізноманіття у найнесподіваніших місцях.