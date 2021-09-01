Компанія Motional десятиліттями розробляє технології автоматичного управління і через фірму Aptiv та Hyundai Motor Group демонструє свої можливості на безпілотних електрокарах, які "кардинально змінюють рух світу". Мова про 4й рівень автономності.

Hyundai IONIQ 5 Robotaxi є першим комерційним автомобілем Motional, з яким дві компанії заявляють, що у громадській службі без водія такі машини почнуть працювати з 2023 року. Оператором “Роботаксі” стане компанія Lyft.

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Компанія Motional з Бостона здійснила свою місію з розробки та впровадження технологій без водія через державні та приватні партнерства. Компанія зосереджена на комерціалізації таких технологій і вже розпочинає впровадження безпілотних автомобілів на дорогах загального користування та інтеграцію їх технологій з індустрією райд-шерингу.

Robotaxi – це офіційна назва безпілотника, заснованого на повністю електричному Hyundai IONIQ 5. Автомобіль є автономним транспортним засобом SAE 4 рівня, який може безпечно працювати без водія.

Hyundai каже, що комплект датчиків автомобіля, включений у зовнішній вигляд, відрізняє “Роботаксі” від транспортних засобів, керованих людьми. Автомобіль використовує більше трьох десятків датчиків, включаючи камери, радари та лідар, щоб забезпечити сприйняття на 360 градусів, зображення з високою роздільною здатністю та ультразвукове виявлення об'єктів для безпечної автономної роботи в різних умовах водіння.

Електроніка автомобіля спирається на технології Motional, які включають передові системи машинного навчання, відпрацьовані впродовж багатьох років.

Hyundai каже, що інтер’єр безпілотного таксі також включатиме набір інтерфейсів, орієнтованих на пасажирів, що дозволить пасажирам інтуїтивно взаємодіяти з автомобілем. Ці функції включають можливість направляти машину на додаткову або незаплановану зупинку.

Фото: електричний безпілотник Hyundai IONIQ 5 Robotaxi / Hyundai