Компания Motional десятилетиями разрабатывает технологии автоматического управления и через фирму Aptiv и Hyundai Motor Group демонстрирует свои возможности на беспилотных электрокарах, которые "кардинально меняют движение мира". Речь о 4м уровне автономности.

Hyundai IONIQ 5 Robotaxi является первым коммерческим автомобилем Motional, с которым две компании заявляют, что в общественной службе без водителя такие машины начнут работать с 2023 года. Оператором "роботакси" станет компания Lyft.

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Компания Motional из Бостона осуществила свою миссию по разработке и внедрению технологий без водителя через государственные и частные партнерства. Компания сосредоточена на коммерциализации таких технологий и уже начинает внедрение беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и интеграции их технологий с индустрией райд-шеринга.

Robotaxi – это официальное название беспилотника, основанного на полностью электрическом Hyundai IONIQ 5. Автомобиль является автономным транспортным средством SAE 4 уровня, который может безопасно работать без водителя.

Hyundai говорит, что комплект датчиков автомобиля, включенный во внешний вид, отличает “роботакси” от транспортных средств, управляемых людьми. Автомобиль использует больше трех десятков датчиков, включая камеры, радары и лидар, чтобы обеспечить восприятие на 360 градусов, изображение с высоким разрешением и ультразвуковое обнаружение объектов для безопасной автономной работы в различных условиях вождения.

Электроника автомобиля опирается на технологии Motional, которые включают передовые системы машинного обучения, отработанные на протяжении многих лет.

Hyundai говорит, что интерьер беспилотного такси также будет включать в себя набор интерфейсов, ориентированных на пассажиров, что позволит пассажирам интуитивно взаимодействовать с автомобилем. Эти функции включают возможность направлять машину на дополнительную или незапланированную остановку.

Фото: электрический беспилотник Hyundai IONIQ 5 Robotaxi / Hyundai