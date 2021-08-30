Он предназначен для дочерней фирмы Mobilize и будет служить во флоте мобильных сервисов типа такси и каршеринга.

Электрокар под названием Mobilize Limo нельзя купить, но им можно пользоваться, имея подписку на Mobilize. Сервис мобильности будет использовать целую флотилию электрокаров серии EZ, а также батарейные машины всех брендов группы Renault.

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Начиная с 2018 года, Renault Group выпустила серию концептов EZ, часть из которых имела прямое назначение для автопарка Mobilize – компании, которая будет предлагать автомобили в аренду, по подписке, будет иметь службу типа такси. Можно вспомнить такие концепты, как: EZ-1, EZ-Pod, EZ-Flex EZ-Go и EZ-Ultimo, EZ-PRO, но седана среди них не было, и именно он будет первым в флотилии Mobilize.

Мировая премьера нового электрокара состоится на автосалоне IAA 2021 в Мюнхене, но цифровая презентация демонстрирует удивительно стильный автомобиль внутри и снаружи. На улицах Mobilize Limo появится во второй половине 2022 года.

Седан имеет размер 4,67 метра в длину, с просторной колесной базой в 2,75 метра, что позволяет получить пространство в области коленей на втором ряду сидений почти 30 сантиметров. Комфорт заднего сиденья повышается благодаря плоскому полу, удобным креслам для трех взрослых и двум портам USB. Пассажиры сзади также имеют доступ к регуляторам громкости, регулируемым вентиляционным отверстиям и книжным фонарям.

Дизайн “лимузина” Limo сосредоточен на пассажирах задних кресел, хотя водители тоже не будут обделены. На стильной панели есть два больших экрана – 10,25-дюймовый для приборов и 12,3-дюймовый для информационно-развлекательной системы. Между двумя передними сиденьями размещено отделение с охлаждением.

Седан оснащен электромотором мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 220 Ньютон-метров. Максимальная скорость Limo составляет 140 километров в час, а до первой сотни на спидометре он добирается за 9,6 секунды. Аккумулятор на 60 киловатт-часов обеспечивает пробег около 450 километров на одном заряде. Быстрая зарядка может увеличить запас хода на 250 км примерно за 40 минут.

"Лимузин" оснащен восемью подушками безопасности и несколькими функциями безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль, обнаружение слепых зон, помощь при удержании полосы движения, заднее перекрестное движение и прочее. Зимний пакет может добавить подогрев сидений и подогрев руля. Он оснащен полными светодиодными фарами, дверными ручками заподлицо и 17-дюймовыми алюминиевыми дисками.

Фото: Mobilize Limo / Mobilize