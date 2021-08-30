Він призначений для дочірньої фірми Mobilize і служитиме у флоті мобільних сервісів типу таксі та каршерингу.

Електрокар під назвою Mobilize Limo не можна купити, але ним можна користуватись, маючи підписку на Mobilize. Сервіс мобільності буде використовувати цілу флотилію електрокарів серії EZ, а також батарейні машини усіх брендів Групи Renault.

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Починаючи з 2018 року, Renault Group випустила серію концептів EZ, частина з яких мала пряме призначення для автопарку Mobilize – компанії, яка пропонуватиме автомобілі в оренду, за підпискою, матиме службу типу таксі. Можна пригадати такі концепти, як: EZ-1, EZ-Pod, EZ-Flex, EZ-Go та EZ-Ultimo, EZ-PRO, але седана серед них не було, та саме він буде першим у флотилії Mobilize.

Світова прем'єра нового електрокара відбудеться на автосалоні IAA 2021 в Мюнхені, але цифрова презентація демонструє напрочуд стильний автомобіль всередині та зовні. На вулицях Mobilize Limo з’явиться у другій половині 2022 року.

Седан має розмір 4,67 метра в довжину, з просторою колісною базою у 2,75 метра, що дозволяє отримати простір в області колін на другому ряду сидінь майже 30 сантиметрів. Комфорт заднього сидіння підвищується, завдяки плоскій підлозі, зручним кріслам для трьох дорослих та двом портам USB. Пасажири ззаду також мають доступ до регуляторів гучності, регульованих вентиляційних отворів та книжкових ліхтарів.

Дизайн “лімузина” Limo зосереджений на пасажирах задніх крісел, хоча водії теж не будуть обділені. На стильній панелі є два великих екрани – 10,25-дюймовий для приладів та 12,3-дюймовий для інформаційно-розважальної системи. Між двома передніми сидіннями розміщено відділення з охолодженням.

Седан оснащений електромотором потужністю 150 кінських сил і крутним моментом 220 Ньютон-метрів. Максимальна швидкість Limo становить 140 кілометрів на годину, а до першої сотні на спідометрі він добирається за 9,6 секунди. Акумулятор на 60 кіловат-годин забезпечує пробіг близько 450 кілометрів на одному заряді. Швидка зарядка може збільшити запас ходу на 250 км приблизно за 40 хвилин.

“Лімузин” обладнано вісьмома подушками безпеки та кількома функціями безпеки, такими як адаптивний круїз-контроль, виявлення сліпих зон, допомога при утриманні смуги руху, задній перехресний рух та інше. Зимовий пакет може додати підігрів сидінь та підігрів керма. Він оснащений повноцінними світлодіодними фарами, дверними ручками врівень та 17-дюймовими алюмінієвими дисками.

Фото: Mobilize Limo / Mobilize