Мотоцикли Jawa лінійки 634 були наймасовішими з імпортованих в нашу країну моделей. Вони і сьогодні зрідка зустрічаються на шляхах, і все частіше – на фестивалях ретротехніки. Але забезпечувати їхню жвавість на ходу сьогодні все складніше.

Мотоцикл Jawa 634 був другим поколінням двоколісних машин, які імпортувалися з Чехословаччини до СРСР. “Яви” подобалися радянським користувачам відразу по кільком параметрам. Як і попереднє покоління ЯВА-350/360, що випускалася до 1974 року, модель 350/634 разюче відрізнялася від вітчизняних ІЖів у плані комфорту – було менше вібрацій і менше шуму. 22-сильний двигун “Яви”, хоч і був слабкіший за “Юпітер” на три конячки, працював м’якіше, і головне, був набагато надійнішим.

Першою “Явою”, яка перевернула поняття радянських мотоциклістів про комфорт, була ЯВА-350/360. Це її потім назвуть “старенькою” та “сливкою”

Цікаво, що в цілому експлуатаційні якості Jawa-350/634 такі, що в дають змогу експлуатувати його і в наш час – динаміка, гальма за керованість дозволяють цьому мотоциклу впевнено триматись у потоці транспорту. Звісно, що на перешкоді масовій експлуатації цієї моделі стоїть зношення наявних екземплярів та важкодоступність запчастин.

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Коли сучасні власники Jawa-350/634 ставлять свою вишневу ластівку “на хід”, одна з проблем , що постає перед ними – налагодження паливної системи. Багато які “Яви” того покоління мають проблеми із запуском “на холодну”, і часто у цьому звинувачують саме її карбюратор Jikov 2926. І справді, іноді цей карб переливає паливо під час запуску. До того ж вважається, що з цим карбюратором мотоцикл розганяється не так жваво, як з іншими. Дошкуляє власникам 634-ки і дзеленчання зношеної дросельної засувки; крім неприємного звуку цей люфт знижує тягу двигуна при розгоні мотоцикла.

Усі “Яви”, які імпортувалися до країни, могли експлуатуватися з боковим причіпом – як тоді казали, коляскою

Тому багато хто з власників мотоциклів “Ява” 634.00 та її наступних модифікацій намагається замінити цей паливний прилад іншим. Зрозуміло, що за нинішніх можливостей інтернет-магазинів та поштових служб перелік альтернатив просто необмежений, і в першу чергу зазвичай розглядають японські аналоги на кшталт Mikuni. Але в більшості випадків буде достатньо карбюратора від іншої моделі чеського мотоцикла.

Сьогодні “явісти” можуть встановити на свої Jawa 350/634 навіть японський карбюратор Mikuni. Але є і більш доступні варіанти

Карбюратор Jikov від Jawa 350/360. Власне, на “старенькій” (вона ж “сливка”) з заводу стояла саме така модель Jikov 2926SBD як і на 634-й. Тож якщо ви маєте на меті не змінити щось у поведінці мотора, а просто знайти карб у доброму стані, то можна купувати прилад від “старенької”.

Карбюратор Jikov від Jawa 350/638. На більші пізній “Яві” (“мильниця”, “панель”, “люкс”, “спойлер”) стояв карбюратор нового покоління Jikov 2928 CE. Він має кілька новацій, які поліпшують якість повітряно-паливної суміші у складних режимах: це система перехідних режимів та еконостат у верхній порожнині дифузору за дроселем. Цей карбюратор не має схильності до переливу при запуску, також він забезпечує мотоциклу кращу динаміку.

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Але деякі користувачі приписують цьому карбюратору більшу чутливість до забруднень та більш складний процес налаштування. Головне ж – для монтажу карбюратора Jikov 2928 CE на двигун Jawa 350/634 доведеться придбати перехідну проставку, оскільки отвори у фланцах старого двигуна и нового карбюратора не збігаються.

Для встановлення на 634-ту карбюратора від наступної моделі “Ява 350/638“ доведеться придбати простенький перехідник

Майте на увазі, що у зазначених карбюраторів “Ійков” перші дві цифри індексу – 29 – означають, що це прилад з дросельною засувкою, а дві останні цифри – ц діаметр дифузору у міліметрах. Літерні індекси означають наявність пускового пристрою (підсосу): SD – пусковий пристрій (збагачувач) є, головний паливний жиклер розташовано під розпилювачем, SBD – збагачувача немає.

Китайські копії Jikov. Чесно кажучи, більшість карбюраторів Jikov, які у новому стані продаються зараз – це китайські або тайваньські копії. Їх сором’язливо називають репліками. Як не дивно, досвід показує, що їм можна довіряти. Принаймні, кілька сезонів вони чесно відпрацьовують заплачені за них гроші – особливо якщо встановити всередину оригінальні жиклери від чеського “Ійкова”.

Jawa 350/634 постачалася до нас спочатку у вишневому, пізніше – у червоному кольорі. Велика накладка на баку тоді ж змінилася на вузьку

Від бувалих “явістів”

Серед досвідчених власників Jawa 350/634 багато таких, хто захищає репутацію Jikov 2926. Кажуть, він “переливає” лише тоді, коли мотоцикліст перед стартом надто довго утримує кнопку збагачення суміші – достатньо лише 2 секунд і потім двох качків кікстартером при вимкненому запалюванні. Якщо ж переповнення поплавкової камери через неуважність таки траплялося, мотоцикліст нахиляв байк на лівий бік і заводив його у такому стані. Суміш, яку готував карбюратор у такому положенні, збіднялася і двигун запускався. Коли оберти стабілізуються, мотоцикл можна повертати у нормальне вертикальне положення.

Після появи Jawa 350 нової лінійки 638.00 (останньої для СРСР) попередню Jawa 350/634 (праворуч) у народі стали називати “6-вольтною”.

Рекомендація Авто24

Якщо Jawa потрібна вам для приємних променадів вихідного дня, можливо, вам і не варто вдаватися до експериментів з чужорідними приладами паливної системи? Воно і справді, придбати рідний карбюратор для старої “Яви” у гарному стані сьогодні не просто – але зважаючи на сотні тисяч чеських мотоциклів, завезених колись на нашу територію, це таки реально. Навіть підтоптаний екземпляр після ретельного налагодження забезпечить двигуну стійку роботу, цілком прийнятну для недільних покатушок.

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