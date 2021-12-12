Мотоциклы Jawa линейки 634 были самыми массовыми из импортируемых в нашу страну моделей. Они и сегодня редко встречаются на дорогах, и все чаще – на фестивалях ретротехники. Но обеспечивать их живость на ходу сегодня все сложнее.

Мотоцикл Jawa 634 был вторым поколением двухколесных машин, импортировавшихся из Чехословакии в СССР. "Явы" нравились советским пользователям сразу по нескольким параметрам. Как и предыдущее поколение ЯВА-350/360, выпускавшееся до 1974 года, модель 350/634 разительно отличалась от отечественных ИЖ в плане комфорта – было меньше вибраций и меньше шума. 22-сильный двигатель Явы, хотя и был слабее Юпитера на три лошадки, работал мягче и, главное, был гораздо надежнее.

Первой "Явой", которая перевернула понятие советских мотоциклистов о комфорте, была ЯВА-350/360. Это ее потом назовут "старенькой" и "сливкой"

Интересно, что в целом эксплуатационные качества Jawa-350/634 таковы, что позволяют эксплуатировать его и в наше время – динамика, тормоза за управляемость позволяют этому мотоциклу уверенно держаться в потоке транспорта. Конечно, препятствием массовой эксплуатации этой модели стоит износ имеющихся экземпляров и труднодоступность запчастей.

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Когда современные владельцы Jawa-350/634 ставят свою вишневую ласточку "на ход", одна из стоящих перед ними проблем – наладка топливной системы. Многие "Явы" того поколения испытывают проблемы с запуском "на холодную", и часто в этом винят именно ее карбюратор Jikov 2926. И действительно, иногда этот карб переливает топливо во время запуска. К тому же, считается, что с этим карбюратором мотоцикл разгоняется не так бойко, как с другими. Донимает владельцев 634-ки и дребезжание изношенной дроссельной защелки; помимо неприятного звука этот люфт снижает тягу двигателя при разгоне мотоцикла.

Все импортируемые в страну "Явы" могли эксплуатироваться с боковым прицепом – как тогда говорили, коляской

Поэтому многие владельцы мотоциклов "Ява" 634.00 и ее последующих модификаций пытаются заменить этот топливный прибор другим. Понятно, что при нынешних возможностях интернет-магазинов и почтовых служб перечень альтернатив просто неограничен, и, в первую очередь, обычно рассматривают японские аналоги типа Mikuni. Но в большинстве случаев будет достаточно карбюратора от другой модели чешского мотоцикла.

Сегодня "явисты" могут установить на свои Jawa 350/634 даже японский карбюратор Mikuni. Но есть и более доступные варианты

Карбюратор Jikov от Jawa 350/360. Собственно, на "старенькой" (она же "сливка") с завода стояла именно такая модель Jikov 2926SBD, как и на 634-й. Так что если вы преследуете цель не поменять что-то в поведении мотора, а просто найти карб в хорошем состоянии, то можно покупать прибор от "старушки".

Карбюратор Jikov от Jawa 350/638. На более поздней "Яве" ("мыльница", "панель", "люкс", "спойлер") стоял карбюратор нового поколения Jikov 2928 CE. Он имеет несколько новаций, улучшающих качество воздушно-топливной смеси в сложных режимах: система переходных режимов и эконостат в верхней полости диффузора за дросселем. У этого карбюратора нет склонности к переливу при запуске, также обеспечивает мотоциклу лучшую динамику.

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Но некоторые пользователи приписывают этому карбюратору большую чувствительность к загрязнению и более сложный процесс настройки. Главное же – для монтажа карбюратора Jikov 2928 CE на двигатель Jawa 350/634 придется приобрести переходную проставку, поскольку отверстия во фланцах старого двигателя и нового карбюратора не совпадают.

Для установки на 634-ю карбюратора от следующей модели "Ява 350/638" придется приобрести простенький переходник

Имейте в виду, что у указанных карбюраторов "Ийков" первые две цифры индекса – 29 – означают, что это прибор с дроссельной защелкой, а две последние цифры – диаметр диффузора в миллиметрах. Буквенные индексы означают наличие пускового устройства (подсоса): SD – пусковое устройство (обогатитель) есть, главный топливный жиклер расположен под распылителем, SBD – обогатителя нет.

Китайские копии Jikov. Честно говоря, большинство карбюраторов Jikov, которые сейчас продаются в новом состоянии, это китайские копии. Их стыдливо называют репликами. Как ни странно, опыт показывает, что им можно доверять. По крайней мере, несколько сезонов они честно отрабатывают заплаченные за них деньги – особенно если установить внутрь оригинальные жиклеры от чешского "Ийкова".

Jawa 350/634 поставлялась к нам сначала в вишневом, позже – в красном цвете. Большая накладка на баке тогда же сменилась узкой

От видавших виды "явистов"

Среди опытных владельцев Jawa 350/634 многие защищают репутацию Jikov 2926. Говорят, он "переливает" лишь тогда, когда мотоциклист перед стартом слишком долго удерживает кнопку обогащения смеси – достаточно лишь 2 секунд и затем двух качков кикстартером при выключенном зажигании. Если же переполнение поплавочной камеры по невнимательности все же случалось, мотоциклист наклонял байк на левую сторону и заводил его в таком состоянии. Смесь, которую готовил карбюратор в таком положении, обеднялась и двигатель запускался. Когда обороты стабилизируются, мотоцикл можно возвращать в нормальное вертикальное положение.

После появления Jawa 350 новой линейки 638.00 (последней для СССР) предыдущую Jawa 350/634 (справа) в народе стали называть "6-вольтной".

Рекомендация Авто24

Если Jawa нужна вам для приятных променадов выходного дня, возможно вам и не стоит прибегать к экспериментам с чужеродными приборами топливной системы? Оно действительно, приобрести родной карбюратор для старой "Явы" в хорошем состоянии сегодня не просто - но учитывая сотни тысяч чешских мотоциклов, завезенных когда-то на нашу территорию, это реально. Даже подтоптанный экземпляр после тщательной отладки обеспечит двигателю устойчивую работу, вполне приемлемую для воскресных покатушек.

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