Цієї весни в Україні з'явилось чимало нових байків. Ще кілька свіжих двоколісників очікуються найближчими тижнями. Ми склали для вас повний список усіх новинок з цінами та фото.

Мотоцикли усе ще є чудовою альтернативою автомобілям – вони швидкі, економічні та більше пристосовані для пересування мегаполісами. А ще, у більшості випадків, мотоцикли дешевші за автомобілі. Тож, доки електрокари не заполонили наші вулиці та дороги, насолоджуйтесь драйвом на двоколісниках. А ми підкажемо, які нові мотоцикли з’явились цього року в Україні.

Ducati

Scrambler представлений 12 різними модифікаціями, з яких чотири є новими для України. Multistrada з цього року також доступний у чотирьох нових типах виконання, у той час як Panigale має три різні версії.

Марка Модель Вартість, грн Ducati Scrambler 1100 477 892 Monster 821 419 770 Multistrada 1260 / S / S D-Air / Pikes Peak 645 800 Panigale V4 845 998

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BMW

Хоча лінійка моделей BMW Motorrad в нашій країні значно менша, ніж у Німеччині, до нас потрапили останні новинки класу родстер та ендуро-турер.

Марка Модель Вартість, грн BMW G310R 178 075 G310GS 203 977 F750GS 306 729 F850GS 385 291

Harley-Davidson

Харлей цього року святкує 115 річницю марки. До знакової дати компанія оновила майже усю лінійку Softail. Головною новинкою Harley цього року можна вважати Sport Glide.

Марка Модель Вартість, грн Harley-Davidson Sport Glide 706 051 Fat Bob 701 017 Low Rider 662 067 Street Bob 599 921 Breakout 850 495 Softail Slim 792 357 Fat Boy 862 519 Heritage Classic 890 219 Deluxe 847 313



Honda

Головною прем’єрою цього року для Honda став круїзний турер Gold Wing. Не менш легендарний Africa Twin теж оновився. Ціни на малокубатурні моделі приємно радують.

Марка Модель Вартість, грн Honda GLR125 (CB125F) 73 577 CRF250L 173 433 CB500F 207 594 CMX500 Rebel 212 849 CB500X 218 105 NC750X 289 055 CB1100RS 420 444 CRF1000L Africa Twin 430 955 GL1800 Gold Wing 890 815

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Husqvarna

Шведи не зраджують собі – усі новинки цього року призначені для бездоріжжя – ендуро, супермото та крос-кантрі.

Марка Модель Вартість, грн Husqvarna TE 250i 286 000 TE 300i 313 625 701 ENDURO 347 750 FE 350 318 500 FE 450 323 375

Kawasaki

Ninja – одна з тих моделей, що принесла японському бренду світову славу. Цього року в Україні доступні дві оновлені версії цієї моделі.

Марка Модель Вартість, грн Kawasaki Ninja H2 SX 614 511 Ninja 400 216 581 Z900RS 420 232



KTM

Українську лінійку моделей Duke цього року поповнив байк з індексом 790. Усього ж мотоциклів класу “нейкед”, котрі позначаються як Duke, в наших дилерів п’ять: 125, 390, 690, 1290, а тепер і 790. Якщо цього замало, є ще й спорт-турер KTM 1290 Super Duke GT.

Марка Модель Вартість, грн KTM 790 Duke 408 000

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Suzuki

Не дивуйтесь, що у списку новинок Suzuki значиться максі-скутер – його характеристики і ціна ставлять його в один ряд з “дорослими” байками.

Марка Модель Вартість, грн Suzuki SV650X ABS 250 000 GSX-S750 ABS 299 000 Burgman 400 ABS 275 000



Yamaha

Поза сумнівом головною новинкою Yamaha в Україні можна вважати Nikken – унікальний триколісний спортбайк, оснащений технологією LMW (збереження рівноваги при великих кутах нахилу). На сьогоднішній день ця модель не має конкурентів. Оновлення отримали і два нейкеди з серії МТ: 700-кубовий МТ-07 та більш потужний MT-09SP.

Марка Модель Вартість, грн Yamaha Nikken 498 362 MT-07 257 219 MT-09SP 361 714 Tracer 900GT 434 057 Tracer 900 385 858 R1M 771 657 R1 610 895



Indian

В Україні цього року доступні кілька нових моделей середньовагових та важких круїзерів Indian.

Марка Модель Вартість, грн Indian Scout Sixty 435 000 Scout 464 000 Roadmaster 1 015 000 Chieftain 986 000 Chief Vintage 870 000



Geon

Три нові моделі Geon є чи не найдоступнішими у своїх класах. Якщо ви не знали – це українська марка, основне виробництво якої зосереджено у Китаї.

Марка Модель Вартість, грн Geon Scrambler 250 44 620 CR6250 38 150 Blackster 250 V2 EFI 72 600



Benelli

З 2005 року італійські мотоцикли Benelli відомі також як Geon-Benelli, оскільки марку придбала китайська Qianjiang Group. Бренд офіційно представлений в Україні і цього року модельний ряд поповнився турером TRK502.

Марка Модель Вартість, грн Benelli TRK502 165 000



ZEF ( SKAUT )

Вже кілька років українська компанія Electromoto-Ukraine займається виробництвом електричних байків під торговою маркою Skaut. Цього року фірма оновила усі свої моделі та дала їм нову назву: ZEF. Новинкою модельного ряду став найпродуктивніший IR з запасом ходу до 150 км і максимальною швидкістю 82 км/год.

Марка Модель Вартість, грн ZEF IR 102 000



Custom

Компанія Custom Culture побудувала унікальний байк на агрегатах Harley-Davidson, котрий, після показу на виставці Мотобайк 2018 виставлений на продаж.

Марка Модель Вартість, грн Custom Custom Culture HD13 За запитом

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