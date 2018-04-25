Цієї весни в Україні з'явилось чимало нових байків. Ще кілька свіжих двоколісників очікуються найближчими тижнями. Ми склали для вас повний список усіх новинок з цінами та фото.

Мотоцикли усе ще є чудовою альтернативою автомобілям – вони швидкі, економічні та більше пристосовані для пересування мегаполісами. А ще, у більшості випадків, мотоцикли дешевші за автомобілі. Тож, доки електрокари не заполонили наші вулиці та дороги, насолоджуйтесь драйвом на двоколісниках. А ми підкажемо, які нові мотоцикли з’явились цього року в Україні.

Ducati

Scrambler представлений 12 різними модифікаціями, з яких чотири є новими для України. Multistrada з цього року також доступний у чотирьох нових типах виконання, у той час як Panigale має три різні версії.

Марка

Модель

Вартість, грн

Ducati

Scrambler 1100

477 892

Monster 821

419 770

Multistrada 1260 / S / S D-Air / Pikes Peak

645 800

Panigale V4

845 998

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BMW

Хоча лінійка моделей BMW Motorrad в нашій країні значно менша, ніж у Німеччині, до нас потрапили останні новинки класу родстер та ендуро-турер.

Марка

Модель

Вартість, грн

BMW

G310R

178 075

G310GS

203 977

F750GS

306 729

F850GS

385 291

Harley-Davidson

Харлей цього року святкує 115 річницю марки. До знакової дати компанія оновила майже усю лінійку Softail. Головною новинкою Harley цього року можна вважати Sport Glide.

Марка

Модель

Вартість, грн

Harley-Davidson

Sport Glide

706 051

Fat Bob

701 017

Low Rider

662 067

Street Bob

599 921

Breakout

850 495

Softail Slim

792 357

Fat Boy

862 519

Heritage Classic

890 219

Deluxe

847 313


Honda

Головною прем’єрою цього року для Honda став круїзний турер Gold Wing. Не менш легендарний Africa Twin теж оновився. Ціни на малокубатурні моделі приємно радують.

Марка

Модель

Вартість, грн

Honda

GLR125 (CB125F)

73 577

CRF250L

173 433

CB500F

207 594

CMX500 Rebel

212 849

CB500X

218 105

NC750X

289 055

CB1100RS

420 444

CRF1000L Africa Twin

430 955

GL1800 Gold Wing

890 815

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Husqvarna

Шведи не зраджують собі – усі новинки цього року призначені для бездоріжжя – ендуро, супермото та крос-кантрі.

Марка

Модель

Вартість, грн

Husqvarna

TE 250i

286 000

TE 300i

313 625

701 ENDURO

347 750

FE 350

318 500

FE 450

323 375

Kawasaki

Ninja – одна з тих моделей, що принесла японському бренду світову славу. Цього року в Україні доступні дві оновлені версії цієї моделі.

Марка

Модель

Вартість, грн

Kawasaki

Ninja H2 SX

614 511

Ninja 400

216 581

Z900RS

420 232


KTM

Українську лінійку моделей Duke цього року поповнив байк з індексом 790. Усього ж мотоциклів класу “нейкед”, котрі позначаються як Duke, в наших дилерів п’ять: 125, 390, 690, 1290, а тепер і 790. Якщо цього замало, є ще й спорт-турер KTM 1290 Super Duke GT.

Марка

Модель

Вартість, грн

KTM

790 Duke

408 000

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Suzuki

Не дивуйтесь, що у списку новинок Suzuki значиться максі-скутер – його характеристики і ціна ставлять його в один ряд з “дорослими” байками.

Марка

Модель

Вартість, грн

Suzuki

SV650X ABS

250 000

GSX-S750 ABS

299 000

Burgman 400 ABS

275 000


Yamaha

Поза сумнівом головною новинкою Yamaha в Україні можна вважати Nikken – унікальний триколісний спортбайк, оснащений технологією LMW (збереження рівноваги при великих кутах нахилу). На сьогоднішній день ця модель не має конкурентів. Оновлення отримали і два нейкеди з серії МТ: 700-кубовий МТ-07 та більш потужний MT-09SP.

Марка

Модель

Вартість, грн

Yamaha

Nikken

498 362

MT-07

257 219

MT-09SP

361 714

Tracer 900GT

434 057

Tracer 900

385 858

R1M

771 657

R1

610 895


Indian

В Україні цього року доступні кілька нових моделей середньовагових та важких круїзерів Indian.

Марка

Модель

Вартість, грн

Indian

Scout Sixty

435 000

Scout

464 000

Roadmaster

1 015 000

Chieftain

986 000

Chief Vintage

870 000


Geon

Три нові моделі Geon є чи не найдоступнішими у своїх класах. Якщо ви не знали – це українська марка, основне виробництво якої зосереджено у Китаї.

Марка

Модель

Вартість, грн

Geon

Scrambler 250

44 620

CR6250

38 150

Blackster 250 V2 EFI

72 600


Benelli

З 2005 року італійські мотоцикли Benelli відомі також як Geon-Benelli, оскільки марку придбала китайська Qianjiang Group. Бренд офіційно представлений в Україні і цього року модельний ряд поповнився турером TRK502.

Марка

Модель

Вартість, грн

Benelli

TRK502

165 000


ZEF (SKAUT)

Вже кілька років українська компанія Electromoto-Ukraine займається виробництвом електричних байків під торговою маркою Skaut. Цього року фірма оновила усі свої моделі та дала їм нову назву: ZEF. Новинкою модельного ряду став найпродуктивніший IR з запасом ходу до 150 км і максимальною швидкістю 82 км/год.

Марка

Модель

Вартість, грн

ZEF

IR

102 000


Custom

Компанія Custom Culture побудувала унікальний байк на агрегатах Harley-Davidson, котрий, після показу на виставці Мотобайк 2018 виставлений на продаж.

Марка

Модель

Вартість, грн

Custom

Custom Culture HD13

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