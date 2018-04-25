Цієї весни в Україні з'явилось чимало нових байків. Ще кілька свіжих двоколісників очікуються найближчими тижнями. Ми склали для вас повний список усіх новинок з цінами та фото.
Мотоцикли усе ще є чудовою альтернативою автомобілям – вони швидкі, економічні та більше пристосовані для пересування мегаполісами. А ще, у більшості випадків, мотоцикли дешевші за автомобілі. Тож, доки електрокари не заполонили наші вулиці та дороги, насолоджуйтесь драйвом на двоколісниках. А ми підкажемо, які нові мотоцикли з’явились цього року в Україні.
Ducati
Scrambler представлений 12 різними модифікаціями, з яких чотири є новими для України. Multistrada з цього року також доступний у чотирьох нових типах виконання, у той час як Panigale має три різні версії.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Ducati
|
Scrambler 1100
|
477 892
|
Monster 821
|
419 770
|
Multistrada 1260 / S / S D-Air / Pikes Peak
|
645 800
|
Panigale V4
|
845 998
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BMW
Хоча лінійка моделей BMW Motorrad в нашій країні значно менша, ніж у Німеччині, до нас потрапили останні новинки класу родстер та ендуро-турер.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
BMW
|
G310R
|
178 075
|
G310GS
|
203 977
|
F750GS
|
306 729
|
F850GS
|
385 291
Harley-Davidson
Харлей цього року святкує 115 річницю марки. До знакової дати компанія оновила майже усю лінійку Softail. Головною новинкою Harley цього року можна вважати Sport Glide.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Harley-Davidson
|
Sport Glide
|
706 051
|
Fat Bob
|
701 017
|
Low Rider
|
662 067
|
Street Bob
|
599 921
|
Breakout
|
850 495
|
Softail Slim
|
792 357
|
Fat Boy
|
862 519
|
Heritage Classic
|
890 219
|
Deluxe
|
847 313
Honda
Головною прем’єрою цього року для Honda став круїзний турер Gold Wing. Не менш легендарний Africa Twin теж оновився. Ціни на малокубатурні моделі приємно радують.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Honda
|
GLR125 (CB125F)
|
73 577
|
CRF250L
|
173 433
|
CB500F
|
207 594
|
CMX500 Rebel
|
212 849
|
CB500X
|
218 105
|
NC750X
|
289 055
|
CB1100RS
|
420 444
|
CRF1000L Africa Twin
|
430 955
|
GL1800 Gold Wing
|
890 815
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Husqvarna
Шведи не зраджують собі – усі новинки цього року призначені для бездоріжжя – ендуро, супермото та крос-кантрі.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Husqvarna
|
TE 250i
|
286 000
|
TE 300i
|
313 625
|
701 ENDURO
|
347 750
|
FE 350
|
318 500
|
FE 450
|
323 375
Kawasaki
Ninja – одна з тих моделей, що принесла японському бренду світову славу. Цього року в Україні доступні дві оновлені версії цієї моделі.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Kawasaki
|
Ninja H2 SX
|
614 511
|
Ninja 400
|
216 581
|
Z900RS
|
420 232
KTM
Українську лінійку моделей Duke цього року поповнив байк з індексом 790. Усього ж мотоциклів класу “нейкед”, котрі позначаються як Duke, в наших дилерів п’ять: 125, 390, 690, 1290, а тепер і 790. Якщо цього замало, є ще й спорт-турер KTM 1290 Super Duke GT.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
KTM
|
790 Duke
|
408 000
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Suzuki
Не дивуйтесь, що у списку новинок Suzuki значиться максі-скутер – його характеристики і ціна ставлять його в один ряд з “дорослими” байками.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Suzuki
|
SV650X ABS
|
250 000
|
GSX-S750 ABS
|
299 000
|
Burgman 400 ABS
|
275 000
Yamaha
Поза сумнівом головною новинкою Yamaha в Україні можна вважати Nikken – унікальний триколісний спортбайк, оснащений технологією LMW (збереження рівноваги при великих кутах нахилу). На сьогоднішній день ця модель не має конкурентів. Оновлення отримали і два нейкеди з серії МТ: 700-кубовий МТ-07 та більш потужний MT-09SP.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Yamaha
|
Nikken
|
498 362
|
MT-07
|
257 219
|
MT-09SP
|
361 714
|
Tracer 900GT
|
434 057
|
Tracer 900
|
385 858
|
R1M
|
771 657
|
R1
|
610 895
Indian
В Україні цього року доступні кілька нових моделей середньовагових та важких круїзерів Indian.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Indian
|
Scout Sixty
|
435 000
|
Scout
|
464 000
|
Roadmaster
|
1 015 000
|
Chieftain
|
986 000
|
Chief Vintage
|
870 000
Geon
Три нові моделі Geon є чи не найдоступнішими у своїх класах. Якщо ви не знали – це українська марка, основне виробництво якої зосереджено у Китаї.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Geon
|
Scrambler 250
|
44 620
|
CR6250
|
38 150
|
Blackster 250 V2 EFI
|
72 600
Benelli
З 2005 року італійські мотоцикли Benelli відомі також як Geon-Benelli, оскільки марку придбала китайська Qianjiang Group. Бренд офіційно представлений в Україні і цього року модельний ряд поповнився турером TRK502.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Benelli
|
TRK502
|
165 000
ZEF (SKAUT)
Вже кілька років українська компанія Electromoto-Ukraine займається виробництвом електричних байків під торговою маркою Skaut. Цього року фірма оновила усі свої моделі та дала їм нову назву: ZEF. Новинкою модельного ряду став найпродуктивніший IR з запасом ходу до 150 км і максимальною швидкістю 82 км/год.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
ZEF
|
IR
|
102 000
Custom
Компанія Custom Culture побудувала унікальний байк на агрегатах Harley-Davidson, котрий, після показу на виставці Мотобайк 2018 виставлений на продаж.
|
Марка
|
Модель
|
Вартість, грн
|
Custom
|
Custom Culture HD13
|
За запитом
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