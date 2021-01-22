У Міністерстві внутрішніх справ мають намір встановити по всій країні 600 камер автофотовідеофіксації протягом трьох-чьотирьох років.

Про це в ефірі програми "Право на право" на телеканалі "Дом" розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

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Як зазначається у повідомленні, кожного року в Україні фіксують до 150 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть 3,5 тис. українців. За інформацією МВС України, 30% ДТП відбуваються через перевищення швидкості. Ще приблизно 20% ДТП на українських автошляхах — через порушення правил маневрування. Ще 10% — через водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

"Цей "кривавий урожай" збирає порушення швидкісного режиму. Тобто там, де треба їхати 50 км/год плюс дозволених 20, людина їде 180 км/год, бо вважає, що у неї хороший автомобіль і вона вправний водій у свої 19 років", — зазначив представник МВС.

"Ми встановили 55 камер в Києві та Київській області. В перспективі — встановлення по всій країні 600 камер протягом 3-4 років", — заявив радник міністра внутрішніх справ.

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Нагадаємо, що після встановлення камер в Київській області аварійність зросла на 30%. Водночас за перші 100 днів роботи камери “заробили” 100 млн грн.