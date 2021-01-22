В Министерстве внутренних дел намерены установить по всей стране 600 камер автофотовидеофиксации в течение трех-четырех лет.

Об этом в эфире программы "Право на право" на телеканале "Дом" рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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Как отмечается в сообщении, ежегодно в Украине фиксируют до 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают 3,5 тысяч украинцев. По информации МВД Украины, 30% ДТП происходят из-за превышения скорости. Еще примерно 20% ДТП на украинских автодорогах – из-за нарушения правил маневрирования. Еще 10% – из-за водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Этот "кровавый урожай" собирает нарушение скоростного режима. То есть там, где нужно ехать 50 км/ч плюс разрешенных 20, человек едет 180 км/ч, так как считает, что у него хороший автомобиль и он искусный водитель в свои 19 лет", – отметил представитель МВД.

"Мы установили 55 камер в Киеве и Киевской области. В перспективе – установка по всей стране 600 камер в течение 3-4 лет", – заявил советник министра внутренних дел.

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Напомним, что после установки камер в Киевской области аварийность выросла на 30%. Впрочем, за первые 100 дней работы камеры “заработали” 100 млн грн.