Стала відома "такса" хабарів з кожної фури, які вимагають митники

Ось така технологія митного оформлення фур з вантажем працювала на одному з постів Львівської митниці. Про "відкати" за безперешкодне оформлення імпортної продукції та викриття митника розповіла Львівська обласна прокуратура.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Митник заробляв на овочах і фруктах

У ході слідства з'ясовано, що заступник начальника відділу митного оформлення одного з постів налагодив схему одержання неправомірної вигоди від представника підприємства, в основі діяльності якого була оптова торгівля овочами та фруктами.

За кожну оформлену на підконтрольному йому митному пості автівку з продукцією посадовець вимагав 70 доларів США. У разі ж відмови, обіцяв створити штучні перешкоди при оформленні.

Зокрема, йшлося про затягування часу, додаткові та повні огляди вантажів. Така процедура призвела б до псування товару – зелені салату, руколи тощо.

Від перестановки посади сума не змінюється

Коли посадовця перевели на інший пост заступником начальника відділу митного оформлення, запроваджена ним схема не змінилася, оскільки у нього залишалася можливість впливати на колишніх підлеглих.

Задокументовано, що за продукцію, ввезену протягом жовтня – листопада, він загалом отримав від представника підприємства понад 35 тис. грн.

Чи позбавлять митника вітамінів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури службовцю було повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. Викриття злочину здійснювалось спільно з відділом внутрішнього контролю Львівської митниці.