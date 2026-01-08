Стала известна "такса" взяток с каждой фуры от таможенников

Вот такая технология таможенного оформления фур с грузом работала на одном из постов Львовской таможни. Об “откатах” за беспрепятственное оформление импортной продукции и разоблачения таможенника рассказала Львовская областная прокуратура.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Таможенник зарабатывал на овощах и фруктах

В ходе следствия выяснено, что заместитель начальника отдела таможенного оформления одного из постов наладил схему получения неправомерной выгоды от представителя предприятия, в основе деятельности которого была оптовая торговля овощами и фруктами.

За каждую оформленную на подконтрольном ему таможенном посту автомобиль с продукцией чиновник требовал 70 долларов США. В случае же отказа, обещал создать искусственные препятствия при оформлении.

В частности, речь шла о затягивании времени, дополнительные и полные осмотры грузов. Такая процедура привела бы к порче товара – зелени салата, рукколы и тому подобное.

От перестановки должности сумма не меняется

Когда чиновника перевели на другой пост заместителем начальника отдела таможенного оформления, введенная им схема не изменилась, поскольку у него оставалась возможность влиять на бывших подчиненных.

Задокументировано, что за продукцию, ввезенную в течение октября – ноября, он в целом получил от представителя предприятия более 35 тыс. грн.

Лишат ли таможенника витаминов

Под процессуальным руководствои Львовской областной прокуратуры служащему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастны к противоправной деятельности. Разоблачение преступления осуществлялось совместно с отделом внутреннего контроля Львовской таможни.