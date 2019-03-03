Прогноз на 2019 рік щодо продажів – негативний.

Автомобільна промисловість Європи в цьому році зіткнеться з низкою фундаментальних проблем. На думку Еріка Йоннерта, Генерального секретаря ACEA (Європейська асоціація автовиробників) сучасні виклики, які зараз стоять перед автопромом ЄС, наступні: вихід Великобританії з ЄС (Brexit), тарифна загроза США на імпорт автомобілів з ЄС, а також прийняття жорстких норм щодо викидів CO2, повідомляє «Укравтопром».

Незважаючи на те, що 2018 рік став п'ятим роком поспіль, коли було зареєстровано майже 15,2 млн. автомобілів, темпи зростання ринку значно знизилися. Річне зростання склало всього 0,1%.

Для прикладу, в 2015 році зростання продажів становив 9,3%, а в 2017 році - вже 3,4%.

За попередніми прогнозами ACEA, в 2019 році продажі легкових автомобілів в ЄС будуть залишатися на рівні минулого року, з можливим збільшенням максимум до одного відсотка.

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До Brexit-а залишилося трохи більше місяця, зазначає Ерік Йоннерт, але, на жаль, не можна виключати перспективу зриву очікуваного сценарію. «Навпаки, чим ближче ми підходимо до B-Day, тим більша ймовірність того, що угоди по Brexit-у не запрацюють. Це викликає величезну невизначеність для європейської економіки, а також впливає і на споживчі настрої», - акцентує Генсек АСЕА.

Невизначеність з Великобританією змушує європейських автовиробників перестраховуватися. Деякі шукають складські приміщення для збільшення запасу комплектуючих, інші планують тимчасове припинення виробництва після Brexit-а, а деякі автовиробники навіть скорочують свої інвестиції в Сполучене Королівство. За даними асоціації британського автопрому SMMT, інвестиції в автомобільну промисловість Великобританії в 2018 році впали на 50%.

Все реальніше стає і загроза введення американських тарифів на імпорт автомобілів і автозапчастин з Європи, наголошують в АСЕА. «Насправді, наші виробники не тільки постачають готові автомобілі в Сполучені Штати, а й створили там велику виробничу базу, де прямо або побічно працюють сотні тисяч американців. Вони також експортують з США 60% вироблених там автомобілів», - заявляє пан Йоннерт. На його думку, введення тарифів матиме контрпродуктивний ефект для економіки США, тому що минулого тижня Європейська комісія чітко вказала, що має намір вжити відповідні заходи проти введення будь-яких заходів. Можливість загострення цієї ситуації вкрай турбує бізнес по обидві сторони Атлантики.

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У такому складному торговому кліматі додаткове навантаження на Європейський автопром створюють недавно узгоджені цілі по викидах CO2 на 2025 і 2030 рр. для нових автомобілів і мікроавтобусів.

Така ситуація потребує більш значної присутності на ринку електромобілів і інших «зелених» транспортних засобів, ніж зараз.

Якщо Європа серйозно ставиться до здійснення цих вельми амбітних скорочень CO2 на практиці, політики повинні забезпечити створення правильних стимулів, підкреслюють в АСЕА, перш за все достатніми інвестиціями в інфраструктуру зарядки і заправки. Розвиток електрифікації транспорту також вплине на його доступність і вартість.

Передбачається, що в майбутньому акумулятори складуть 35-50% від вартості електромобіля. При цьому, залишається неясним, чи будуть ці батареї проводитися в ЄС або імпортуватися.

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