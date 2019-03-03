Прогноз на 2019 год по продажам – отрицательный.

Автомобильная промышленность Европы в этом году столкнется с рядом фундаментальных проблем. По мнению Эрика Йоннерта, Генерального секретаря ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) современные вызовы, которые сейчас стоят перед автопромом ЕС, следующие: выход Великобритании из ЕС (Brexit), тарифная угроза США на импорт автомобилей из ЕС, а также принятие жестких норм выбросов CO2, сообщает «Укравтопром».

Несмотря на то, что 2018 год стал пятым годом подряд, когда было зарегистрировано почти 15,2 млн. автомобилей, темпы роста рынка значительно снизились. Годовой рост составил всего 0,1%.

Для примера, в 2015 году рост продаж составил 9,3%, а в 2017 году - уже 3,4%.

По предварительным прогнозам ACEA, в 2019 году продажи легковых автомобилей в ЕС будут оставаться на уровне прошлого года, с возможным увеличением максимум до одного процента.

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До Brexit-а осталось чуть больше месяца, отмечает Эрик Йоннерт, но, к сожалению, нельзя исключать перспективу срыва ожидаемого сценария. «Наоборот, чем ближе мы подходим к B-Day, тем больше вероятность того, что сделки по Brexit-в не заработают. Это вызывает огромную неопределенность для европейской экономики, а также влияет и на потребительские настроения», - подчеркивает Генсек АСЕА.

Неопределенность с Великобританией заставляет европейских автопроизводителей перестраховываться. Некоторые ищут складские помещения для увеличения запаса комплектующих, другие планируют временное прекращение производства после Brexit-а, а некоторые автопроизводители даже сокращают свои инвестиции в Соединенное Королевство. По данным ассоциации британского автопрома SMMT, инвестиции в автомобильную промышленность Великобритании в 2018 году упали на 50%.

Все реальнее становится и угроза введения американских тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей из Европы, отмечают в АСЕА. «На самом деле, наши производители не только поставляют готовые автомобили в Соединенные Штаты, но и создали там большую производственную базу, где прямо или косвенно работают сотни тысяч американцев. Они также экспортируют из США 60% произведенных там автомобилей", - заявляет г-н Йоннерт» По его мнению, введение тарифов будет иметь контрпродуктивный эффект для экономики США, потому что на прошлой неделе Европейская комиссия четко указала, что намерена принять ответные меры против введения каких-либо мер. Возможность обострения этой ситуации крайне беспокоит бизнес по обе стороны Атлантики.

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В таком сложном торговом климате дополнительную нагрузку на Европейский автопром создают недавно согласованные цели по выбросам CO2 на 2025 и 2030 гг. для новых автомобилей, и микроавтобусов.

Такая ситуация требует более значительного присутствия на рынке электромобилей и других «зеленых» транспортных средств, чем сейчас.

Если Европа серьезно относится к осуществлению этих весьма амбициозных сокращений CO2 на практике, политики должны обеспечить создание правильных стимулов, подчеркивают в АСЕА, прежде всего достаточными инвестициями в инфраструктуру зарядки и заправки. Развитие электрификации транспорта также повлияет на его доступность и стоимость.

Предполагается, что в будущем аккумуляторы составят 35-50% от стоимости электромобиля. При этом, остается неясным, будут ли эти батареи проводиться в ЕС или импортироваться.

Напомним, что почему украинский авторынок - один из самых перспективных в мире.