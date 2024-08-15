На Львівщині затримали осіб, які допомагали з реєстрацією авто та складанням іспитів

На Львівщині викрили 23-річного місцевого мешканця, який пропонував перереєструвати автомобілі у сервісному центрі МВС без присутності власників та черг. Попит на такі послуги досить високий через те, що черги до сервісних центрів МВС можуть розтягуватись на тижні. Чоловік стверджував, що має зв’язки серед керівництва центру і може швидко реєструвати авто.

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В іншому випадку співробітниця одного з сервісних центрів МВС Львівщини пропонувала за винагороду допомогти скласти практичний іспит, обіцяючи вплинути на службових осіб центру. Попит на такі послуги зрозумілий, адже кандидатів у водії добряче “фільтрують”. За офіційними даними шанси успішно скласти практичний іспит з першого разу зараз - один до чотирьох.

Обоє фігурантів попалися при передачі грошей. Затримання провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими поліції Львівщини за сприянням керівництва регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Найближчим часом особам оберуть запобіжні заходи, триває слідство та з’ясовуються причетні до схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення за зловживання впливом.

Сервісні центри МВС закликають чесно проходити навчання в автошколах і складати іспити в сервісному центрі МВС.

Громадяни, які бажають отримати посвідчення водія, мусять: