На Миколаївщині у "чоловічі села" відкрили рух новим мостом

Тепер завдяки мостобудівникам через річку Інгулець відкрито повноцінне транспортне сполучення для вантажного, пасажирського та приватного транспорту, що забезпечить результативну логістику для всього регіону.

Василівський міст сполучає Снігурівку з цілою низкою "чоловічих сіл" - Василівкою, Євгенівкою, Павлівкою. Про новобудову йдеться на сторінках голови згаданої громади Івана Кухти, Миколаївської ОВА та Держспецтрансслужби.

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У листопаді 2022 року російські війська у ході відступу підірвали цей міст. Після деокупації рух організовано тимчасовою переправою. То був дерев’яний міст, який бійці-будівельники 36-го шляхо-відновлювального полку збудували поруч зі зруйнованим.

​Так виглядав зірваний ворогом міст поряд з тимчасово зведеною переправою. Фото: Миколаївська ОВА

Попри те, що роботи велися у холодну пору року грудня та січня, мостобудівникам для організації переправи знадобилося 29 днів. Зведення мосту вони розпочали 20 грудня 2022 року і 17 січня 2023 уже відкрили рух транспорту.

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В цей час готувалася проєктна документація на спорудження нового мосту. Державною спеціальною службою транспорту тут збудовано нову переправу.

Вона за своїми характеристиками розрахована на проїзд усіх транспортних засобів, допущених до експлуатації на дорогах загального користування.

А це вже капітально збудований та введений в експлуатацію Василівський міст. Фото: Миколаївська ОВА

Фінансову підтримку проекту забезпечила державна фандрейзингова платформа UNITED24. За її програмою відбудовано, збудовано та капітальна відремонтовано вже не один десяток мостів.

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Тільки загадана вище Держспецтрансслужба із 103 введених в експлуатацію по всій Україні мостів 30 побудувала (відбудувала) завдяки виділеним коштам від державної фандрейзингової платформи UNITED24.