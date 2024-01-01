На Николаевщине в "мужские села" открыли движение по новому мосту

Теперь благодаря мостостроителям через реку Ингулец открыто полноценное транспортное сообщение для грузового, пассажирского и частного транспорта, что обеспечит результативную логистику для всего региона.

Васильевский мост соединяет Снигиревку с целым рядом "мужских сел" - Васильевкой, Евгеновкой, Павловкой. О новостройке говорится на страницах главы упомянутой громады Ивана Кухты, Николаевской ОГА и Госспецтрансслужбы.

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В ноябре 2022 года российские войска в ходе отступления взорвали этот мост. После деоккупации движение организовано временной переправой. Это был деревянный мост, который бойцы-строители 36-го дорожно-восстановительного полка построили рядом с разрушенным.

​Так выглядел взорванный врагом мост рядом с временно возведенной переправой. Фото: Николаевская ОГА

Несмотря на то, что работы велись в холодное время года декабря и января, мостостроителям для организации переправы понадобилось 29 дней. Возведение моста они начали 20 декабря 2022 года и 17 января 2023 года уже открыли движение транспорта.

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В это время готовилась проектная документация на строительство капитального моста. Государственной специальной службой транспорта здесь построена новая переправа.

Она по своим характеристикам рассчитана на проезд всех транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования.

А это уже капитально построенный и введенный в эксплуатацию Васильевский мост. Фото: Николаевская ОГА

Финансовую поддержку проекта обеспечила государственная фандрейзинговая платформа UNITED24. По ее программе отстроено, построено и капитальная отремонтировано уже не один десяток мостов.

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Только упомянутая выше Госспецтрансслужба из 103 введенных в эксплуатацию по всей Украине мостов 30 построила (отстроила) благодаря выделенным средствам от государственной фандрейзинговой платформы UNITED24.