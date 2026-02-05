На Одещині демонтували 9 нелегальних АЗС із фальсифікованим пальним

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили мережу нелегальних автозаправних станцій.

Як йдеться в офіційному повідомленні БЕБ, правоохоронці припинили діяльність дев’яти АЗС, де продавали фальсифіковане пальне без необхідних дозвільних документів.

Працювали без ліцензій та реєстрації бізнесу

Слідство встановило, що власники заправок здійснювали господарську діяльність без ліцензій та офіційної реєстрації. Пальне вони закуповували за заниженими цінами у невідомих постачальників, після чого продавали його в Одесі та області.

Нелегальні АЗС облаштовували переважно на покинутих територіях. Там встановлювали резервуари для зберігання пального, паливороздавальні колонки та інше спеціальне обладнання.

Таке враження, що замість однієї демомнтованої АЗС з'являються дві нові – бізнес дуже прибутковий. Фото: БЕБ Одещини

Де працювали незаконні заправки

Нелегальні автозаправні станції функціонували у кількох населених пунктах Одеської області:

• с. Кам’янка Ізмаїльського району;

• села Великодолинське, Міжлиманське та Великий Дальник Одеського району;

• с. Буялик Березівського району;

• м. Одеса — проспект Небесної Сотні та вулиця Чорноморського козацтва.

Вилучили десятки тонн пального

Під час проведення обшуків детективи вилучили:

• 3 тонни скрапленого газу;

• 6,2 тонни бензину марок А-92 та А-95;

• 5,9 тонни дизельного пального№

• паливороздавальні колонки, резервуари та супутнє обладнання.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 9,6 млн грн. Усі дев’ять автозаправних станцій повністю демонтовано.

Розслідування триває

Досудове розслідування здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 15 — замах на кримінальне правопорушення;

• ч. 2 ст. 201-4 — контрабанда підакцизних товарів;

• ст. 204 — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до діяльності нелегальної мережі, а також канали постачання та реалізації пального.

У БЕБ зазначають, що боротьба з нелегальним обігом пального залишається одним із ключових напрямків роботи. Серед пріоритетів відомства на 2026 рік — повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.