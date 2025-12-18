Дешеве фальсифіковане пальне одеські ділки продавали за цінами брендового

ФОТО: Скриншот Авто24|
Якщо хто впізнав улюблене місце заправки та розрахунків за пальне, то на співчуття мотористів СТО не розраховуйте
Торгівлю пальним дуже сумнівної якості фігуранти справи вели взагалі без ліцензій та реєстрації підприємницької діяльності. А це виявили відразу на трьох АЗС.
Детективи Бюро економічної безпеки Одещини заблокували роботу нелегальної мережі автозаправок. Підстави для таких дій були дуже серйозні.
В Одесі "бодягу" перейменовували
У ході слідства з'ясувалося, що ділки псевдопідприємництва закуповували пальне невідомого походження за заниженими цінами та реалізовували його у різних районах Одеси за цінами брендових АЗС.
Облаштувалися власники АЗС капітально й надовго, але щось в Одесі пішло не так. Фото: БЕБ Одещини
АЗС працювали відкрито, значить...
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність мережі незаконних автозаправних станцій, на яких без дозвільних документів здійснювався продаж фальсифікованого пального.
Фігуранти без ліцензій та реєстрації підприємницької діяльності закуповували пальне невідомого походження за заниженими цінами та реалізовували його у різних районах Одеси.
Незаконні АЗС повністю демонтовано
Детективи завітали на усі виявлені АЗС. У ході санкціонованих обшуків на вулицях Бугаївській, Шота Руставелі та у провулку Павла Кравцова детективи БЕБ вилучили понад 30 тонн бензину А-95 та дизельного пального.
Орієнтовна вартість вилученого — майже 3,8 млн грн. Фото: БЕБ Одещини
Також за допомогою спеціалізованих бригад й спецтехніки демонтували й вивезли на склади зберігання арештованого майна паливороздавальні колонки, резервуари, технічне обладнання та споруди, що використовувалися для роботи нелегальних АЗС.
За трьома статтями ККУ
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває.
Не прикрили, а повністю припинили діяльність мереж АЗС з повним демонтажем усіх майнових комплексів. Фото: БЕБ Одещини
Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.