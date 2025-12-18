Дешеве фальсифіковане пальне одеські ділки продавали за цінами брендового

Торгівлю пальним дуже сумнівної якості фігуранти справи вели взагалі без ліцензій та реєстрації підприємницької діяльності. А це виявили відразу на трьох АЗС.

Детективи Бюро економічної безпеки Одещини заблокували роботу нелегальної мережі автозаправок. Підстави для таких дій були дуже серйозні.

Читайте також І знову "бодяжні" АЗС, і знову Одеса з фальсифікатом

В Одесі "бодягу" перейменовували

У ході слідства з'ясувалося, що ділки псевдопідприємництва закуповували пальне невідомого походження за заниженими цінами та реалізовували його у різних районах Одеси за цінами брендових АЗС.

Облаштувалися власники АЗС капітально й надовго, але щось в Одесі пішло не так. Фото: БЕБ Одещини

АЗС працювали відкрито, значить...

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність мережі незаконних автозаправних станцій, на яких без дозвільних документів здійснювався продаж фальсифікованого пального.

Читайте також На одну нелегальну "мережу" з двох АЗС в Одесі стало менше

Фігуранти без ліцензій та реєстрації підприємницької діяльності закуповували пальне невідомого походження за заниженими цінами та реалізовували його у різних районах Одеси.

Незаконні АЗС повністю демонтовано

Детективи завітали на усі виявлені АЗС. У ході санкціонованих обшуків на вулицях Бугаївській, Шота Руставелі та у провулку Павла Кравцова детективи БЕБ вилучили понад 30 тонн бензину А-95 та дизельного пального.

Орієнтовна вартість вилученого — майже 3,8 млн грн. Фото: БЕБ Одещини

Також за допомогою спеціалізованих бригад й спецтехніки демонтували й вивезли на склади зберігання арештованого майна паливороздавальні колонки, резервуари, технічне обладнання та споруди, що використовувалися для роботи нелегальних АЗС.

Читайте також Що в Одесі присудили власнику незаконної мережі АЗС

За трьома статтями ККУ

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває.

Не прикрили, а повністю припинили діяльність мереж АЗС з повним демонтажем усіх майнових комплексів. Фото: БЕБ Одещини

Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.