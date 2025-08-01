На півдні Європи продано вже четверте підприємство автоіндустрії, три з яких оборонні

За тиждень це вже третє оборонне підприємство, що отримало нового власника. Перед цим продано заводи, що випускали воєнні вантажівки та бронетранспортери під брендами Iveco ASTRA та Iveco IDV.

Вони належали італійському концерну Iveco Group, який позавчора викупила індійська компанія Tata Motors. Тепер нового власника має й підприємство з Астурії на півночі Піренейського півострова.

Читайте також Tata Motors купує Iveco Group: тепер це один з лідерів ринку

Як пише Indra на своєму сайті, це перший крок до того, щоб зробити Астурію центром усієї своєї діяльності з виробництва наземних платформ.

Фото: Indra Group

Це придбання посилить оборонно-промислову базу Іспанії та Європи, сприятиме забезпеченню європейського суверенітету та автономії. Indra Group об'єднає виробництво високоякісних військових наземних транспортних засобів в Астурії з використанням 100% іспанських технологій за допомогою Indra Land Vehicles.

Читайте Iveco продала дивізіон виробництва воєнних машин: хто купив

Після підписання угоди була проведена церемонія вітання переходу 156 спеціалістів фабрики в Індрі. Вони мають великий досвід у виконанні складних завдань з проєктування та виготовлення деталей для важкої промисловості, і тепер вони будуть навчатися в Indra для роботи над оборонними проєктами.

Фото: Indra Group

Компанія також зробить значні інвестиції в модернізацію верстатного парку та обладнання, здійснить реконфігурацію виробничих ділянок. Обсяг робіт значний.

Придбаний завод має 75 000 квадратних метрів, з яких 23 000 квадратних метрів – закриті приміщення. Indra модернізує його для встановлення нових виробничих і складальних ліній для всіх видів військових гусеничних і колісних транспортних засобів.